高力11月 EPS 1.14元 展望樂觀

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（23）日因達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結稅後純益達1.04億元，年增239.5%，每股純益1.14元。

⭐2025總回顧

高力第3季稅後純益達2.6億元，年增30%，每股純益2.34元。高力表示，在三大業務中，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，預計今年將較去年成長三位數百分比，顯現散熱產業增長迅速，產能需求提升。明年預計繼續保持高成長，主要受惠於今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，因此對明年展望相當樂觀。

燃料電池方面，主要受美國資料中心用電需求的推動，產品組合以Hot Box為主，今年營收已達雙位數增長。

高力指出，隨著美國資料中心電力需求急劇增長，Bloom Energy自去年底以來顯著成長，明年將把產能從1GW提升至2GW，顯示客戶對業務發展的高度期待和信心。

