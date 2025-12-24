耀勝多元布局 看見成果

耀勝電子（3207）昨（23）日舉行法說會，董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業等穩健成長，受惠於AI伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，變壓器訂單出貨明顯轉向3.2kW至6kW以上高階磁性元件，且醫材與醫藥事業體布局逐步開花結果，攜手強生化學形成策略聯盟，成為集團中長期營運動能的關鍵引擎。

耀勝表示，今年前10月合併營收已達15.28億元、年增21.65％，已超越2024年全年營收15.24億元，凸顯出集團多元產品線與新事業布局開始反映在營收結構上。

耀勝變壓器事業部近年來持續優化整體接單結構，受惠於AI伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，變壓器訂單出貨明顯轉向3.2kW至6kW以上高階磁性元件，並透過中國大陸、越南產能整合，導入自動化製程，越南廠成為AI電源產品的主要量產基地；中國大陸生產基地則專注重工序、少量高難度製程，提升產能配置效率，有效支撐長期接單能力。

電子代工事業方面，耀勝朝高附加價值產品轉型，聚焦醫療電子、無人機與AI應用相關PCBA模組。耀勝已成為美國新創無人機客戶之主要電路板供應商，通過全機電路板認證並穩定量產，也切入鏡頭模組、電池模組、馬達與無線充電等關鍵零組件開發，由單一代工走向系統級整合。

隨著新世代機型2026年起陸續交樣與驗證，電子代工事業可望成為耀勝推動營收成長與產品組合升級的重要動能。

醫材與醫藥事業方面，耀勝透過旗下軒銘科技，結合強生深耕學名藥市場多年的研發、法規與通路實力，建構「醫材＋醫藥」雙引擎模式。

耀勝指出，醫材端以血糖試紙印刷與安全針筒為切入點，醫藥端則聚焦學名藥產品，雙方在產品開發、法規申請與市場導入有高互補性，可縮短產品上市時程，放大規模效益。