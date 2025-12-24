圓展拚2026年營收翻倍

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

圓展（3669）總經理郭昱廷昨（23）日表示，OEM事業今年第3季有歐洲新專案量產，明年第2季新增日本客戶，加上智聯健康事業布局有成，明年業績有望翻倍增長。他看好明年在兩大事業引擎催動下，整體營運謹慎中帶點樂觀，力拚優於今年表現。

⭐2025總回顧

圓展昨天召開法說會，針對明年營運展望，郭昱廷表示，往年第4季為傳統淡季，不過受惠歐洲新專案在上季量產，目前工廠加班趕訂單，整體12月出貨動能較佳。

法人預期，圓展今年全年營收有望達25億元，如果出貨順利，12月營收有望改寫2022年7月以來最佳表現。圓展昨天不評論法人預估的財務數字。

圓展今年前11月營收22.32億元，年減7.59%。郭昱廷表示，因醫護短缺、法規與制度調整提高醫院導入遠距照護意願，帶動遠距醫護市場成長，今年圓展的智聯健康事業營收已翻倍增長，明年也有望倍增，今年相關事業營收占比已達一成，看好成為明年營運成長一大動能。

至於教育科技事業，因美國政府關閉、關稅提高等不利因素影響，企業整體採購信心趨於保守，表現比較辛苦，明年能見度仍低，惟公司已採取其他策略推廣，預期明年中過後較明朗。

法人關心關稅的影響，圓展表示，今年品牌事業出口美國已調漲10%，OEM／ODM的美國客戶也吸收一半關稅，由於目前整體關稅仍未拍板定案，明年市場調整價格將視市場競爭狀況而定。

目前圓展來自OEM／ODM事業營收占比約一成，郭昱廷表示，短期內仍以三成營收占比為目標。

圓展主要營收結構包括專業影音及視訊會議占比約六至七成，教育科技不到兩成、醫療事業約一成。其中，以專業影音毛利率最高，郭昱廷表示，將持續深化中大型會議室及混合式協作空間，以提升市占率。第3季來自匯率回穩，業外匯兌收益3,824萬元，單季轉盈，稅後純益6,390萬元，每股純益0.69元，為四季來最佳；累計今年前三季稅後純益2,522萬元，年減85%，每股純益0.27元。

