132億 擎邦在手訂單創高

擎邦（6122）董事長洪健峰昨（23）日表示，目前在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高，受到部份工程遞延影響，擎邦2026年首季將迎來強勁營運表現，預期明年審慎樂觀、是值得期待的一年。

洪健峰表示，擎邦定位為「智慧建築與智慧製造的工作者」，成立43年來，逐步從化工工程的承攬轉型為多元化的「全面性的專業統包工程服務商」，不只是賺管理財，也要賺技術財。

擎邦近年來成功地跨入兩岸電子、半導體、光電、通訊及生物科技等高科技產業的工程業務，專門從事機電、空調、無塵室、消防、儀控等的系統整合。第3季合毛利率14.64%，分別季增0.51及年增1.06個百分點。稅後純益9411.8萬元，季增12%，年增1.8%；每股稅後純益1.22元。累計前三季毛利率14.6%，年增1.45個百分點。稅後純益2.67億元，年減0.7%；每股稅後純益3.44元。今年前11個月合併營收36.7億元，年減0.7%。