台光電大陸子公司擴廠

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）昨（23）日代子公司台光電子材料（昆山）公告資本支出預算案，因應擴廠需求，預計投資約人民幣15.26億元（折合約新台幣69.52億元）。

台光電業績已連九季創新高，累計今年前11月合併營收855.37億元，年增47.5％，前三季每股純益31.23元，連三季都賺逾一股本。

台光電深耕HDI及高速CCL領域，是全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，高階產品滲透率持續上升，市占率穩步擴大。

在產能方面，台光電先前表示，2025年陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區擴充，總產能較去年增加約三成。公司並啟動2026年新一輪擴產計畫，將於台灣桃園、中國昆山與中山新建廠房，待計畫完成，產能將再提升近三成。