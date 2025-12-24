南亞、華城搶電力商機

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇任君翔／高雄、台北報導

台塑四寶之一的南亞（1303）昨（23）日宣布與國內重電領導大廠華城電機簽署「共同拓展北美電力產業市場」合作備忘錄，雙方在模鑄式變壓器領域展開策略性合作。

南亞表示，將結合該公司與華城彼此的製造技術、市場開發與產業經驗等優勢，共同強化國際市場的供應能力。

據了解，全球AI運算引發龐大電力消耗，促使美國公用電網建設需求急速擴展，尤其在變壓器設備上形成結構性缺口。在AI強勁電力需求驅動下，南亞與華城電機達成合作共識。

南亞表示，該公司配電盤廠1988年開始深耕高壓配電盤領域，客戶涵蓋台積電、鴻海、北捷、台電等。2010年更以自製先進絕緣材料及累積多年變壓器設計、製造能力，與日本高岳合作模鑄式變壓器生產，外銷日本市場實績已超過1,000台。

除具備優異的國際品質水準外，生產線更持續導入數位化與智能製造，已完成PLM、MES、APS等系統建置，展現堅實的智慧工廠能力，成為此次與華城共同拓展海外市場的關鍵基礎。

華城電機近年積極布局全球電力基礎建設市場，承接美國電網升級計畫與大型AI資料中心（Stargate相關）等專案。

此次與南亞聯手合作，雙方將在產品開發、案件經營、技術支援、生產協同及市場拓展等面向展開深度合作，有助於提升整體供應鏈韌性、擴大產能規模及產品範圍，以滿足美國電力基礎建設快速成長的需求。

展望未來，南亞與華城將以更完善的產品組合和規模化的供應能力，共同擴大在國際市場的影響力，掌握全球能源轉型與AI基礎建設帶來的長期成長契機。

南亞並將持續深化高階電力設備事業，致力提升台灣電力設備產業的整體規模與技術能量，為電力產業鏈的長期發展作出貢獻。

