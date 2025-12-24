廣達衝 AI 加碼美國 將投入逾26億取得加州廠設備、租賃權

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
廣達。聯合報系資料照
代工大廠廣達（2382）昨（23）日宣布擴大美國投資，預計斥資26.75億元取得美國加州廠設備、廠房租賃權。法人看好，廣達正全力衝高美國AI伺服器產能，以因應北美雲端服務大廠（CSP）持續暴增的AI算力需求。 

廣達昨天代子公司Quanta Manufacturing Nashville, LLC公告取得租賃使用權，租期將長達125個月，合約總金額上看4,043萬美元（約合新台幣12.31億元），同時取得機器設備，交易總金額將達4,743萬美元（約合新台幣14.44億元）。

據了解，廣達在今年資本支出計畫已經從150～160億元提升到200億元，增長三成，且今年在美國投資金額累計超過百億元規模，廣達先前在法說會中提到，預期明年資本支出規模將比今年高，意謂資本支出可望連兩年改寫新猷。

事實上，Google、Meta、亞馬遜AWS、微軟及甲骨文等CSP大廠今年先後宣布擴大美國AI基礎建設計畫，且對外釋出訂單總金額超過千億美元水準，預期將在未來幾年內逐步投入，顯示美國CSP大廠對於AI算力需求迫切程度。

不僅如此，美國持續將AI算力視為國安問題，成為CSP大廠強化在美國投資一大關鍵。

廣達為因應北美客戶強勁的AI伺服器算力需求，近年持續加大美國投資力道，業界指出，廣達的AI伺服器已經順利卡位進入L6～L11等供應鏈中，為加快交貨腳步及節省運輸成本，AI伺服器代工廠在當地投資已經成為市場趨勢，廣達在北美投資規模未來將持續看增。

廣達AI伺服器接單動能強勁，目前接單能見度已放眼到2027年。

法人預期，廣達的AI伺服器訂單目前正從GB200規格升級到GB300，在產品單價（ASP）更高下，預期明年上半年營運持續創高，明年年底前更有Rubin架構新AI伺服器加入出貨行列，廣達明年業績將持續改寫新猷。

