奧孟亞口服減重藥躍進 可望與國際大廠合作

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

國際大藥廠減重藥龍頭之爭愈趨激烈，丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）宣布，旗下口服版「瘦瘦針」產品獲准在美國上市，而猛健樂母公司禮來（Eli Lilly）也積極拚口服市場，台廠將可望助陣，甚至成為合作爭取對象。

⭐2025總回顧

口服減重藥將成戰場核心，包括奧孟亞（7776）在內的台鏈業者，積極發展GLP-1口服減重藥品，並已取得初步成果而備受國際關注。

外媒報導，諾和諾德22日表示，旗下暢銷減重針劑「瘦瘦針」Wegovy的口服藥版本，已獲美國食品藥物管理局（FDA）核准，將於明年1月在美銷售，預期該產品將成為諾和諾德擊敗競爭對手禮來的關鍵。

禮來曾透露，旗下口服減重藥最快可能在明年3月獲批准，表示諾和諾德領先禮來的時間，可能僅有幾個月。

專家認為，未來減重藥品領域兩大龍頭的爭霸戰事將愈來愈激烈，而台廠切入相關領域的公司，也將有機會成為關鍵供應鏈。

國內減重新藥公司奧孟亞於日前宣布，以「口服版猛樂健」為目標的ANY004產品，已進入臨床文件準備階段，預計明年正式啟動第一期人體臨床實驗，力拚讓該產品成為全球第一個口服版「猛健樂」，並授權回原廠（禮來）。

奧孟亞表示，ANY004採用與禮來（Eli Lilly）相同的原料藥（猛健樂主成份），並結合奧孟亞核心平台打造口服劑型，目前已進入臨床文件準備階段，預計於明年正式啟動第一期人體臨床試驗、2027年展開第二期臨床試驗。

憑藉MIRA／JE胜肽口服平台的高吸收效率與跨適應症潛力，ANY004被視為目前全球具競爭力的「口服猛健樂」候選藥物之一。

若開發順利，ANY004將有望成為全球首款猛健樂的口服型產品。

減重 美國

