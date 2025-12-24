快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

冠德2026年推案141億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

冠德（2520）昨（23）日召開法說會，冠德總經理張勝安表示，明年將推出四筆案，推案量達141.5億元，目前房市買盤以剛性需求族群支撐，而公司手上個案皆位在優良地段，對未來銷售仍具信心。

⭐2025總回顧

推案方面，冠德今年底推出總銷23億元的新北中和商辦「秀朗橋案」，將一路銷售到明年，接下來明年1月將推出總銷67億元台中「裕毛屋案」，第2季推出總銷35.5億元台北萬華「直興段」以及總銷16億元「台中G5案」，合計推案量約141.5億元。

針對房市近況，冠德指出，在政策略為鬆綁的狀況下，目前房市買盤結構主要由「具明確需求的自住與換屋」支撐，預計全年全台的買賣移轉棟數將落在26萬棟左右。

展望未來，張勝安表示，儲備案量達千億元，包含住宅、辦公等，足夠未來七到九年的動能，未來集團會持續評估精華地段的土地開發，開發腳步不會停止，也會跨出大台北地區，利用集團綜效優勢，以複合式開發搭配永續經營模式，加上手上產品規劃皆以剛性需求為主，對未來個案銷售深具信心。

房市 台北 台中

延伸閱讀

「要回新竹照顧媽媽」柯文哲聲請解除限制住居 審判長准了

擴大癌症篩檢週年 7.1萬人提早發現異常

大陸建設 插旗台中13期

郡都攻高雄集合宅、商辦

相關新聞

南亞科出關 納入0050、006208延後至30日生效

南亞科（2408）納入臺灣50指數成分股延後至30日生效。根據臺灣指數公司23日公告，南亞科經臺灣證券交易所公告非處置有...

大立光斥資4.86億元 買回自家股票218張

大立光（3008）23日公告，累計已斥資4.86億元買回自家股票218張，執行率8.16％，平均每股買回價格2,232....

光寶科、台達電 認購夯

美股反彈帶動台股喜迎耶誕行情，指數收復28,000點。隨資料中心電力瓶頸議題再度獲得熱議，光寶科（2301）、台達電（2...

士電、華城 四檔有看頭

輝達（NVIDIA）聚焦解決資料中心電力短缺問題，激勵包括士電（1503）、華城（1519）等重電族群表現亮眼，發行券商...

AES 擁題材 選逾三個月

近來隨電力與儲能議題受到市場高度關注，台系相關供應鏈也水漲船高。

昇陽半 選逾90天

昇陽半導體（8028）受惠再生晶圓產能利用率滿載，其為少數近年來積極配合台積電擴產的廠商，法人指出，昇陽半導體提早於20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。