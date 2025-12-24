台積 挑價內外10%

快訊

經濟日報／ 記者魏興中整理

台積電（2330）昨（23）日上揚25元、收1,490元，距歷史新高僅差35元。由於台積電明年元月中旬即將舉行法說，加上近期外資放休年底長假，無國際熱錢干擾，吸引部分押寶買盤提前進場。

展望2026年，受惠AI需求持續暢旺，台積電營運前景仍受看好，摩根士丹利證券即預估明年台積電營收年增幅度將達30%，優於預期；而大和資本預期台積電將在未來AI成長趨勢中一枝獨秀，因此雙雙給予正向評級。目前內外資法人看台積電目標價，以Aletheia資本的2,100元最高，其次是滙豐證券的2,050元。看好台積電的投資人，可挑選價內外10%內、距離到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）

