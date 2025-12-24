AES 擁題材 選逾三個月
近來隨電力與儲能議題受到市場高度關注，台系相關供應鏈也水漲船高。
其中由新普科技轉投資、以高功率鋰電池產品為主的AES-KY（6781），第4季以來股價大漲小回、走出一波多頭攻勢，受到市場高度矚目。
法人指出，AI風潮下，資料中心用電中斷的風險推升了BBU的重要性。由於BBU在轉換效率、布局靈活性與響應速度等方面具有明顯優勢，市場也預期未來伺服器將BBU納為標配趨勢下，可望進一步帶動鋰電池需求。
由於BBU目前已占AES-KY營運達八成水準，而目前四大CSP廠中，僅有一家尚未成為客戶，預期未來將有機會納入，配合各大CSP業者紛紛提高BBU占比，因此法人預期明年BBU產品線仍將是推升營運成長的重要關鍵。
而在電動自行車（LEV）電池模組方面，法人指出，隨LEV客戶的庫存已回到健康水位，加上大客戶需求升溫、以及新增客戶的導入下，預估明年AES-KY的LEV電池模組營運仍將持續向上成長。
法人預估AES-KY今年營收年增率約55~60%、每股純益（EPS）成長率逾50%，表現相當亮眼。
展望2026年，隨著二大主力產品BBU與LEV電池模組均將持續成長下，預估營收與EPS年增率均約25~30%，依舊成長性十足。
權證發行商建議，看好AES-KY後市股價表現的投資人，可以挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤，但宜善設停利停損。
