快訊

道交條例修正…騎機車滑手機、吸菸 罰鍰增至1200元

緊盯國防預算？ AIT副處長拜會李乾龍、張榮恭

AES 擁題材 選逾三個月

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

近來隨電力與儲能議題受到市場高度關注，台系相關供應鏈也水漲船高。

⭐2025總回顧

其中由新普科技轉投資、以高功率鋰電池產品為主的AES-KY（6781），第4季以來股價大漲小回、走出一波多頭攻勢，受到市場高度矚目。

法人指出，AI風潮下，資料中心用電中斷的風險推升了BBU的重要性。由於BBU在轉換效率、布局靈活性與響應速度等方面具有明顯優勢，市場也預期未來伺服器將BBU納為標配趨勢下，可望進一步帶動鋰電池需求。

由於BBU目前已占AES-KY營運達八成水準，而目前四大CSP廠中，僅有一家尚未成為客戶，預期未來將有機會納入，配合各大CSP業者紛紛提高BBU占比，因此法人預期明年BBU產品線仍將是推升營運成長的重要關鍵。

而在電動自行車（LEV）電池模組方面，法人指出，隨LEV客戶的庫存已回到健康水位，加上大客戶需求升溫、以及新增客戶的導入下，預估明年AES-KY的LEV電池模組營運仍將持續向上成長。

法人預估AES-KY今年營收年增率約55~60%、每股純益（EPS）成長率逾50%，表現相當亮眼。

展望2026年，隨著二大主力產品BBU與LEV電池模組均將持續成長下，預估營收與EPS年增率均約25~30%，依舊成長性十足。

權證發行商建議，看好AES-KY後市股價表現的投資人，可以挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤，但宜善設停利停損。

電池模組 AES-KY 市場

延伸閱讀

行競科技CES 2026展現十年浸沒式冷卻電池創新技術！800V BBU與Caterham Project V將同台亮相

行競科技 CES 2026 展現與英國 Caterham純電概念跑車合作成果

順達、勤誠 聚焦偏價外

投資人熱議…這兩家電子股明年獲利大增 股價逆勢走強

相關新聞

南亞科出關 納入0050、006208延後至30日生效

南亞科（2408）納入臺灣50指數成分股延後至30日生效。根據臺灣指數公司23日公告，南亞科經臺灣證券交易所公告非處置有...

大立光斥資4.86億元 買回自家股票218張

大立光（3008）23日公告，累計已斥資4.86億元買回自家股票218張，執行率8.16％，平均每股買回價格2,232....

光寶科、台達電 認購夯

美股反彈帶動台股喜迎耶誕行情，指數收復28,000點。隨資料中心電力瓶頸議題再度獲得熱議，光寶科（2301）、台達電（2...

士電、華城 四檔有看頭

輝達（NVIDIA）聚焦解決資料中心電力短缺問題，激勵包括士電（1503）、華城（1519）等重電族群表現亮眼，發行券商...

AES 擁題材 選逾三個月

近來隨電力與儲能議題受到市場高度關注，台系相關供應鏈也水漲船高。

昇陽半 選逾90天

昇陽半導體（8028）受惠再生晶圓產能利用率滿載，其為少數近年來積極配合台積電擴產的廠商，法人指出，昇陽半導體提早於20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。