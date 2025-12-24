士電、華城 四檔有看頭

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
士電董事長許育瑞。聯合報系資料照
士電董事長許育瑞。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）聚焦解決資料中心電力短缺問題，激勵包括士電（1503）、華城（1519）等重電族群表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

AI發展推升電力需求，近日科技巨擘頻頻高喊電不夠用，市場看好重電類股有望大啖商機。士電、華城目前在手訂單皆滿檔，營運能見度高，獲市場資金追捧。

士電11月營收29.63億元，年增2.9%；前11月營收331億元，年增4.7%。公司受惠台電強韌電網計畫、AI科技發展等，推升重電市場需求強勁，目前訂單已接到2028年，未來兩年產能也已經全滿，整體而言，變壓器需求看好至未來五到十年。

展望2026年，士電除持續擴張重電事業群，預計重電T4廠於2026年下半年投產，推升後續重電營運動能之外，公司受惠台灣離尖峰電價差距擴大，帶動表後儲能業務發展，管理層也預期2026年表後儲能業務有望接洽300MWh，成為營運新動能。

華城受惠外銷AIDC電力需求瓶頸加上電網更新需求，內銷則持續受惠強韌電網計畫延續。為了滿足市場需求華城將逐年新增高毛利中高壓變壓器產能，而華城同時仍擁有交期上優勢，預期漲價延續趨勢將不受國際大廠產能新增而有所影響。

在訂單部分，華城目前AIDC相關在手訂單逾120億元，其中，在去年第4季取得stargate一期訂單，訂單總額約20億元，原定2026年第1季交付，目前有望提前至2025年第4季交付，獲得客戶趕工獎勵金。

華城目前外銷比重約57%，持續與客戶進行關稅友好協商，客戶普遍願意負擔60%至70%關稅，而2027年後關稅費用已含於訂單合約中，因此預估關稅主要僅影響2025年及2026年營業費用。

權證發行商建議，看好士電、華城相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

華城 士電 市場

