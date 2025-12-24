櫃買家族送愛食物銀行

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心總經理陳麗卿（前排左六）偕同櫃買家族公司代表捐贈現金與愛心物資予1919食物銀行，並與1919食物銀行總監張謙方（前排左七）合影。櫃買中心／提供
櫃買中心總經理陳麗卿（前排左六）偕同櫃買家族公司代表捐贈現金與愛心物資予1919食物銀行，並與1919食物銀行總監張謙方（前排左七）合影。櫃買中心／提供

櫃買家族愛心送暖，櫃買中心（Taipei Exchange）攜手上櫃及興櫃公司共同支持中華基督教救助協會1919食物銀行，今年總計有26家公司參與，共捐助現金超逾237萬元、白米將近1,000公斤，幫助經濟弱勢及陷入急難的家庭。

櫃買中心近日舉辦「櫃買家族攜手挺公益 送愛1919食物銀行」捐贈典禮，總經理陳麗卿表示，櫃買中心長期投入社會公益活動，自2013年至今已經連續13年捐助1919食物銀行，櫃買中心員工也熱烈響應送愛活動。自2015年起，更邀請上櫃與興櫃公司共同參與，藉由凝聚櫃買家族的力量，讓公益的能量不斷擴大。

櫃買家族熱烈響應，今年總計有26家公司參與，共捐助現金超逾237萬元、白米將近1,000公斤，另有多項民生物資，這些數字的背後，不只是資源的累積，更代表著櫃買家族對需要幫助的人真誠的關懷，也因為大家的付出，讓社會多一份溫暖與安心。

櫃買家族代表上櫃公司晶達光電（4995）總經理金仲仁指出，晶達光電自2023年起已連續三年響應此公益活動，企業在追求永續經營的同時，也應積極回應社會的需求，這是實踐ESG精神的重要一環，並將秉持「施比受更有福」的理念，為社會注入更多正向力量。

中華基督教救助協會秘書長鄭夙珺感謝櫃買中心的長久支持及上興櫃公司的共同參與，自2013年以來，櫃買中心及櫃買家族公司已累計捐款超過2,727萬元，這些資源透過「1919服務中心」幫助全台數以萬計的弱勢家庭，讓他們感受到社會的關懷與支持。

此外，1919食物銀行總監張謙方於典禮一一致贈感謝狀予熱心參與的櫃買家族公司及櫃買中心，並對食物銀行在永續方面的具體作為及未來展望進行說明，包含推動中繼倉、部落永續營造及小地主大佃農等計畫，以呼應聯合國永續發展目標（SDGs）。

櫃買中心表示，未來將持續深化公益參與，落實關懷弱勢的核心理念，並以有系統、長期性的行動，整合社會各界資源，協助弱勢族群，擴大公益影響力，促進社會良善循環。

