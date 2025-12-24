智崴越南奪單 挹注獲利

智崴（5263）拿下新訂單，昨（23）日宣布與越南企業簽訂三套體感模擬遊樂設備合約，將貢獻公司未來營收、獲利。展望後市，智崴多座飛行劇院與體感設備將於明、後年陸續在中東、亞洲與中南美洲開幕啟用，為2026年營運貢獻新動能。

智崴拓展全球體感模擬遊樂設備版圖，上個月宣布將在巴西聖保羅主題樂園Cacau Park打造南美洲首座飛行劇院，該樂園將是拉丁美洲最大的主題樂園，預計2026年開幕。

這是智崴首次將飛行劇院技術引入南美市場。智崴在拉丁美洲打造的飛行劇院也受到遊客肯定，今年5月於墨西哥阿茲特蘭城市樂園（Aztlán Parque Urbano）開幕的「Vuela Mexico Por El Mundo」飛行劇院，啟用以來已成為樂園內最受歡迎的體驗項目之一。

展望後市，智崴多座飛行劇院與體感設備將於明、後年在中東、亞洲與中南美洲開幕啟用，展現以技術實力與內容創新並進的全球布局，並持續深化與國際頂尖IP的合作，提供軟硬體整合與內容授權的完整解決方案，拓展沉浸式娛樂的多元版圖。

智崴11月營收1.45億元，月增2.77%、年減10.5%，為11個月新高；累計今年前三季營收12.02億元，年減0.17%；前三季稅後虧損2.05億元，每股虧損2.97元。