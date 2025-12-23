大眾控法說會／大馬廠明年首季量產出貨 迎來雨後春筍好時節

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

大眾控（3701）23日舉行法說會，展望後市，大眾控表示，集團近一年調整體質，聚焦光通訊市場，今年11月已傳來好消息，800G產品已通過客戶驗證，目前小批量出貨，預計將於2026年第1季正式量產出貨，「相信短暫陣痛期過去，將進入雨後春筍的好時節」。

大眾控近期在光通訊題材加持下，股價表現強勢，23日以漲停作收，股價收在44.3元，上漲4元；累計大眾控短線股價連續三日上漲，波段漲幅達23.4%。

大眾控近一年調整體質，改變入帳模式，雖造成今年前三季營收76.74億元，年減24.43%，但毛利率顯著提升至18.15%，年增4.86個百分點；稅後純益2.61億元，年增455.32%；每股純益1.11元。

展望後市，大眾控表示，今年11月底傳來好消息，800G產品已通過客戶驗證，目前小批量出貨，預計將於2026年第1季正式量產出貨，面對供不應求市場趨勢，公司將確保出貨計畫順利進行，「相信短暫陣痛期過去，將進入雨後春筍的好時節」。

大眾控指出，公司光通訊業務主要專注全球數據中心大量需求，因此持續進行擴產作業，目前預計明年第2季在新山一廠增設三條線，保守估計到明年第3季，新山一廠就會有6條線量產，而每一條線都是針對800G以上產品布局。儘管如此，仍遠遠無法滿足客人訂單需求，期盼到2027年，大眾控產能能滿足客戶需求。

以大眾控應用營收比重來看，光通訊48%，為營收貢獻主力業務，其次則是工控/汽車22%、航海電子16%、衛星應用9%及智慧城市5%。

大眾控旗下主要有三大子公司，其中三希科技主攻光通訊代工業務，近年重心在擴張大馬新山廠；而攸泰科技（6928）則以品牌+衛星雙成長引擎為主，鎖定高毛利產品。

至於大眾電腦則聚焦智慧應用產品。值得一提的是，該事業旗下智慧顯示產品表現超乎預期，到今年第3季，營收年成長573%，已達11億元規模。大眾控指出，後續將進入特殊產業，如醫療、急難救助、資安等領域，未來也不排除在台IPO上市。

黃志明車禍身亡！火化日期曝光 一代玉女慟：永遠記得

