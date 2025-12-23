南亞科出關 納入0050、006208延後至30日生效

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
南亞科。圖／聯合報系資料照片
南亞科（2408）納入臺灣50指數成分股延後至30日生效。根據臺灣指數公司23日公告，南亞科經臺灣證券交易所公告非處置有價證券，依據富時臺灣證券交易所臺灣指數系列基本規則3.4.1規定，該成分股納入刪除異動將自2025年12月30日交易結束後生效（亦即自2025年12月31日起生效）。

富時國際有限公司和臺灣證券交易所合編的臺灣指數系列受影響的指數包含臺灣50指數、臺灣中型100指數，南亞科自臺灣中型100指數成分股刪除、並由臺灣50指數納入。

