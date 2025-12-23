南亞科出關 納入0050、006208延後至30日生效
南亞科（2408）納入臺灣50指數成分股延後至30日生效。根據臺灣指數公司23日公告，南亞科經臺灣證券交易所公告非處置有價證券，依據富時臺灣證券交易所臺灣指數系列基本規則3.4.1規定，該成分股納入刪除異動將自2025年12月30日交易結束後生效（亦即自2025年12月31日起生效）。
⭐2025總回顧
富時國際有限公司和臺灣證券交易所合編的臺灣指數系列受影響的指數包含臺灣50指數、臺灣中型100指數，南亞科自臺灣中型100指數成分股刪除、並由臺灣50指數納入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言