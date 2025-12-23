力積電11月淨損2.27億元 每股虧0.06元

晶圓代工廠力積電11月營運持續虧損，自結歸屬母公司淨損新台幣2.27億元，每股虧損0.06元。

力積電今天股價開高震盪走低，早盤達42.2元，創下41個月來新高；終場由紅翻黑，收在39元，下跌1.45元。力積電12月以來股價累計上漲4.9元，漲幅14.37%。

力積電因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公告自結11月歸屬母公司淨損2.27億元，每股虧損0.06元；累計前11月歸屬母公司淨損76.44億元，每股虧損1.83元。

受惠記憶體報價高漲，力積電記憶體代工產能滿載，訂單能見度達明年上半年；不過，邏輯產品需求稍弱，整體第4季產能利用率較第3季持平。