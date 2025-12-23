快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

力積電11月淨損2.27億元 每股虧0.06元

中央社／ 新竹23日電

晶圓代工廠力積電11月營運持續虧損，自結歸屬母公司淨損新台幣2.27億元，每股虧損0.06元。

⭐2025總回顧

力積電今天股價開高震盪走低，早盤達42.2元，創下41個月來新高；終場由紅翻黑，收在39元，下跌1.45元。力積電12月以來股價累計上漲4.9元，漲幅14.37%。

力積電因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公告自結11月歸屬母公司淨損2.27億元，每股虧損0.06元；累計前11月歸屬母公司淨損76.44億元，每股虧損1.83元。

受惠記憶體報價高漲，力積電記憶體代工產能滿載，訂單能見度達明年上半年；不過，邏輯產品需求稍弱，整體第4季產能利用率較第3季持平。

力積 晶圓代工廠

延伸閱讀

需求爆大量！外銷訂單前11月累計6666億美元 全年上看7400億

記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多

記憶體短缺效應 PC業恐引發完美風暴…雙A等品牌廠首當其衝

AI SSD成要角 群聯搶商機

相關新聞

南亞科出關 納入0050、006208延後至30日生效

南亞科（2408）納入臺灣50指數成分股延後至30日生效。根據臺灣指數公司23日公告，南亞科經臺灣證券交易所公告非處置有...

大立光斥資4.86億元 買回自家股票218張

大立光（3008）23日公告，累計已斥資4.86億元買回自家股票218張，執行率8.16％，平均每股買回價格2,232....

利機盤中攻上漲停

通路商利機（3444）23日股價表現強勁，盤中攻上漲停。

泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

泰谷光電（3339）轉型布局效益逐見成效，隨營運結構發生質變，激勵股價於23日展開谷底翻揚走勢。開盤後隨即站穩所有均線，...

AI泡沫何時來…當Gemini超車ChatGPT 軍備競賽進尾聲！他點2科技廠壓力爆大

首席國際週二（12/16）舉行「2026年全球半導體暨AI產業投資展望」說明會，由陳慧明、程正樺、曲建仲三位全球半導體投資專家與會。

華孚接單旺 營運喊衝

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（22）日召開線上法說會，該公司已切入日、韓車廠供應鏈，新切入的無人機業務也拿下日系大廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。