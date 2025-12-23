圓展法說會／AI 技術驅動醫療轉型 智聯健康事業明年拚翻倍成長

圓展（3669）表示，今年智聯健康事業業績達成翻倍成長的里程碑，看好明年醫療事業及OEM事業新專案挹注，有望帶動明年營運優於今年表現。

圓展23日舉行法說會報告2025年營運成果與未來展望。受美國政府關閉、關稅提高等不利因素影響，企業整體採購信心趨於保守，教育科技與視訊會議產品的營收表現不如預期。然而，智聯健康事業及ODM代工事業分別取得指標性客戶訂單，有效挹注整體營運，並部分抵銷外部環境對營運所帶來的影響。圓展前11合併營收22.33億元，較去年同期衰退7.59%，前三季毛利率59%，營業淨利0.63億元，稅後淨利0.25億元，每股純益(EPS)0.27元。

展望未來，圓展表示，全球醫護短缺及法規與保險制度逐步調整，醫療機構導入遠距照護的意願提升，市場成長潛力可期。圓展將持續加碼醫療事業的研發支出，攜手全球醫療生態鏈夥伴，提供客製化醫療電子製造服務，擴大歐美市場的事業版圖，驅動翻倍成長動能。圓展亦將透過多元化布局與創新產品研發，結合AI音視協作的跨領域應用提升競爭力，因應未來高度不確定的外部環境挑戰。

圓展以AI為核心的研發實力更接連榮獲美國Frost & Sullivan醫療級PTZ攝影機「最佳公司獎」及英國Global Health & Pharma「2025遠距照護創新硬體大獎」，肯定圓展在產品跨平台相容性與臨床整合能力的領先地位，有效協助醫療機構提升照護品質與效率。