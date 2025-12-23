快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

不畏五分鐘處置！昇達科受惠外資調高目標價 股價再創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠低軌衛星持續火紅，兩大客戶持續發射衛星，外資調高昇達科目標價至751元，激勵昇達科股價再創新高，上漲14元，收649元。

⭐2025總回顧

昇達科近期來自低軌衛星訂單亮眼，日前更公布11月單月營收2.85億元，年增48%，為歷史單月新高，稅後純益8,600萬元，年增18%，每股純益1.3元，更逼近第3季單季的1.33元。

近年昇達科深耕衛星應用，衛星上應用的元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，除衛星通訊籌載（Payload）已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星連結（ISL）、D2C也打入衛星主體，TTC、ISL第4季也開始出貨。

今年9月昇達科低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，法人預估，昇達科11、12月來自低軌衛星的貢獻也將持續跳升，未來三年持續成長。

美系外資最新研究報告則指出，全球低軌衛星（LEO）進入大規模星系基建周期，SpaceX的星鏈計劃（Starlink）與Amazon LEO（Kuiper）兩大巨頭發射量加速持續攀升，預估2026年來自低軌衛星業營收貢獻度大幅提升至78%，毛利率有望從2025年的51%躍升至60%，維持「買進」評等，並將目標價調升至751元。

外資表示，2025年是低軌衛星市場的重要轉折點，星鏈總發射數量已突破1萬顆，2025年單年發射量已超過3,000顆。Amazon Kuiper計劃自2025年開始發射，2026年將進入更具規模的規律發射階段。

外資指出，昇達科提供的矩形波導管與射頻被動元件（如濾波器、耦合器等），應用於衛星本體與酬載及地面站網關，隨技術升級，單一衛星需要的寬頻增加，以及「衛星間鏈路（ISL）」與「手機直連衛星（Direct-to-Cell）」等新功能的導入，使昇達科供應的組件數量與規格同步提升。

外資報告指出，調升昇達科2026至2028年的獲利預估，加上衛星供應鏈產業的評價上修（Industry Re-rating），昇達科目標本益比由24.7倍調高至27.6倍，將目標價大幅調升至751元，並給予「買進」評等。

昇達科 低軌衛星

延伸閱讀

低軌衛星熱潮全面升溫！華通股價12月來近翻倍 突破百元

俄羅斯疑研發新型反衛星武器 瞄準星鏈衛星群

日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

影／升空畫面曝！日本H3火箭8號機發射失敗 「日本版GPS」再卡關

相關新聞

大立光斥資4.86億元 買回自家股票218張

大立光（3008）23日公告，累計已斥資4.86億元買回自家股票218張，執行率8.16％，平均每股買回價格2,232....

利機盤中攻上漲停

通路商利機（3444）23日股價表現強勁，盤中攻上漲停。

泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

泰谷光電（3339）轉型布局效益逐見成效，隨營運結構發生質變，激勵股價於23日展開谷底翻揚走勢。開盤後隨即站穩所有均線，...

AI泡沫何時來…當Gemini超車ChatGPT 軍備競賽進尾聲！他點2科技廠壓力爆大

首席國際週二（12/16）舉行「2026年全球半導體暨AI產業投資展望」說明會，由陳慧明、程正樺、曲建仲三位全球半導體投資專家與會。

華孚接單旺 營運喊衝

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（22）日召開線上法說會，該公司已切入日、韓車廠供應鏈，新切入的無人機業務也拿下日系大廠...

銘鈺11月 EPS 0.16元

沖壓件廠銘鈺（4545）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（22）日應主管機關要求，公告自結11月稅後純益1,253萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。