無人機題材加持 迅杰盤中攻上漲停

神盾集團旗下迅杰（6243）於22日召開法說會，釋出對於無人機領域的布局規畫，激勵23日盤中股價攻上漲停。

迅杰透過策略性投資台灣無人機公司璿元科技與翔探科技，進軍無人機產業，該公司規畫整合神盾集團內的技術與資源，進行系統整合，並推出差異化產品、建立品牌，進軍國內外市場。

迅杰累計前11月合併營收為5.92億元，年減10.5％。迅杰認為，其投資的璿元具備設計、量產、系統整合與客製化能力，產品線涵蓋多種無人機應用場景，並通過多項品質與資安相關認證，具備量產與專案執行經驗。翔探則掌握自主飛控、整機設計、地面控制站與雲端管理平台等關鍵技術，今年更與日本無人機公司Blue Innovation 簽訂品牌合作案，拓展至海外市場，展現成熟的技術整合能力。

迅杰強調，無人機的應用場景日益多元，該公司對此次的策略投資深具信心，除了可培養具備成長潛力的第二引擎，也看好璿元及翔探的未來獲利潛力，將來可成為該公司強而有力的策略夥伴。

迅杰也提到，集團旗下企業擁有多項無人機系統的關鍵技術，已開始在市場上導入應用，其中安格/欣普羅涵蓋高階視覺模組、芯鼎負責AI影像處理與運算、鈺寶則有低延遲通訊技術，神盾衛星則專注於衛星物聯網領域。未來集團將透過迅杰整合跨公司技術協作，強化無人機在感知、運算、通訊與控制等面向的整體效能，推動從基礎款到高階全系列成品，應用範圍可包含軍用及商用部分。