低軌衛星熱潮全面升溫！華通股價12月來近翻倍 突破百元

隨全球低軌衛星邁入高速布建期，加上市場盛傳馬斯克SpaceX有意於2026年啟動上市計畫，估值最高上看1.5兆美元，低軌衛星題材再度點燃多頭火種，相關概念股盤中表現強勢。其中，華通（2313）股價一舉突破百元整數關卡，最高來到104.5元，成交量放大至9.3萬張以上，成交量與成交值同步擠進台股排行榜前五名，成為市場焦點。

多頭氣勢擴散至族群其他成員，大眾控（3701）成交量突破萬張，股價頻頻觸及漲停44.3元，改寫三個多月來波段新高；元晶（6443）也大漲逾8%，最高衝上26.9元，攀上15餘月高點，激勵新復興（4909）盤中也衝上漲停，顯示資金對低軌衛星與太空相關題材的追逐熱度持續升溫。

華通成為此波行情領頭羊。12月以來，華通股價累計漲幅已接近一倍，主因在於低軌衛星業務持續擴張，加上AI伺服器新動能逐步發酵。隨著第二家衛星客戶發射數量提升，華通第4季訂單可望維持季增，展望2026年，衛星業務營收年增幅度預期仍可維持約20%。因應新增需求，華通泰國廠月產能將由40萬平方呎擴增至80萬平方呎，產能翻倍。

法人進一步分析，華通最大美系衛星客戶明年發射數量有機會突破3,000顆，第二大客戶亦可達700至1,000顆，天上板市占率可望延續。泰國廠目前月營收約3億元，明年下半年上看7至8億元，主要貢獻來自衛星業務；整體來看，法人預估明年衛星業務占比約21%、年增17%，伺服器占比約7%，年增幅度高達84%，結構性成長趨勢明確。

從產業面觀察，SpaceX、亞馬遜等國際大廠正加速衛星部署，市場亦傳出SpaceX有意於2026年上市，估值上看8,000億至1.5兆美元。另一方面，中國大陸規劃2030年前發射超過1.5萬顆低軌衛星，美中競逐已從科技延伸至太空領域，推升全球低軌衛星星座快速成形。

資策會MIC也指出，2026年全球商用低軌衛星在軌數量上看1.2萬顆，寬頻用戶可望突破1,000萬，低軌衛星不僅擴大寬頻覆蓋，更將與6G、非地面網路（NTN）結合，帶動通訊與國防應用升級。法人認為，在產業趨勢明確下，低軌衛星概念股有機會成為2025年至2026年市場的新主流，投資價值逐步浮現。