年底交機旺、急單續湧再加碼買地擴產 弘塑盤中大漲逾6%

半導體設備廠弘塑（3131）23日股價強勢走揚，盤中最高衝上1,545元，漲幅一度逾7%；截至11:28，股價暫報1,520元，上漲90元、漲幅6.29%，成交量1,473張、成交金額約22.26億元，延續連兩日上漲氣勢。

市場聚焦弘塑年底交機高峰效應。公司11月營收5.65億元，雖月減1.95%，但年增達60.14%，改寫歷史次高。法人看好隨著年底交機進入旺季，12月營收可望較11月走揚，全年營收有機會站上60億元大關，成長動能並可望延續至2026年。

對於訂單動能，公司先前也透露，近期幾乎每周都有客戶追加急單，且未見下修跡象，預期明年上半年產能利用率可望維持逾九成水準。產能布局方面，弘塑新廠硬體主體已完工，估計明年整體產能有望提升逾一倍，自製比重亦有機會再拉高、外包比重下降，強化交期與毛利結構。

此外，弘塑子公司AQUA Talent董事會日前通過，擬出售添鴻化學科技（上海）65%股權予湖北興福電子材料，估處分利益約3.8億元，預計2026年完成股權移轉並於2026年認列；公司董事會也通過購置新竹市五福段土地，預算上限11億元、面積不超過6,000坪。