華星光法說會利多加持 股價創新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華星光（4979）23日甫一開盤便直接跳空開高，股價最高來到287.5元，創下歷史新高，而後遇獲利了結賣壓，股價暫報279.5元，仍有半根漲停板以上的漲幅。公司22日於法說會上指出，CW Laser需求持續暢旺，今年出落量已飆升四倍，明後兩年則有望維持倍增的成長幅度。而針對CPO的部分，公司表示會以ELS產品以及光纖對位服務為主要切入點。

法人透露，800G產品已於第4季開始出貨，為聯亞代工，終端客戶為Google，應用在其TPU之間的連接上，等同間接打入TPU供應鏈，未來在TPU市場規模擴大下，有望進一步受惠。此外，法人表示，800G產品毛利率遠高出過往水平，隨著出貨比重持續提升，將改善整體毛利率，再加上新產能開出，營收有機會持續月增，續創歷史新高，獲利成長幅度將十分可觀。

