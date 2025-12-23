華星光法說會利多加持 股價創新高
華星光（4979）23日甫一開盤便直接跳空開高，股價最高來到287.5元，創下歷史新高，而後遇獲利了結賣壓，股價暫報279.5元，仍有半根漲停板以上的漲幅。公司22日於法說會上指出，CW Laser需求持續暢旺，今年出落量已飆升四倍，明後兩年則有望維持倍增的成長幅度。而針對CPO的部分，公司表示會以ELS產品以及光纖對位服務為主要切入點。
法人透露，800G產品已於第4季開始出貨，為聯亞代工，終端客戶為Google，應用在其TPU之間的連接上，等同間接打入TPU供應鏈，未來在TPU市場規模擴大下，有望進一步受惠。此外，法人表示，800G產品毛利率遠高出過往水平，隨著出貨比重持續提升，將改善整體毛利率，再加上新產能開出，營收有機會持續月增，續創歷史新高，獲利成長幅度將十分可觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言