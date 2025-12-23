泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停
泰谷光電（3339）轉型布局效益逐見成效，隨營運結構發生質變，激勵股價於23日展開谷底翻揚走勢。開盤後隨即站穩所有均線，早盤更強勢攻上漲停板至26.75元，大漲9.86%。公司指出，今年為轉型關鍵年，隨半導體部門營收占比顯著提升，看好明年半導體事業群營收有望高過於本業。
除了既有的半導體檢測與相關業務，泰谷亦默默布局矽光子領域。公司目前已掌握部分關鍵技術，並積極研發雷射二極體（LD）樣品，作為光通訊光源段的核心組件。
看好未來光傳輸技術集成化趨勢，泰谷已加入矽光子聯盟，透過SEMI媒合國際大廠需求，目標鎖定單價與毛利較高的客製化產品，具備爭取國際大廠訂單的潛力。
籌碼面上，外資自19日起連續兩日買超，累積數量達219張。泰谷表示，隨未來投入資本支出添購設備及驗證程序推進，相關新產品預計於明年下半年起逐步量產出貨。
法人看好，在半導體與矽光子轉型布局帶動下，泰谷致力優化產品結構並提升獲利能力，轉型成效可望隨新業務推升逐步顯現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言