泰谷轉型效益顯現 半導體、矽光子雙引擎助攻股價登漲停

泰谷光電（3339）轉型布局效益逐見成效，隨營運結構發生質變，激勵股價於23日展開谷底翻揚走勢。開盤後隨即站穩所有均線，早盤更強勢攻上漲停板至26.75元，大漲9.86%。公司指出，今年為轉型關鍵年，隨半導體部門營收占比顯著提升，看好明年半導體事業群營收有望高過於本業。

除了既有的半導體檢測與相關業務，泰谷亦默默布局矽光子領域。公司目前已掌握部分關鍵技術，並積極研發雷射二極體（LD）樣品，作為光通訊光源段的核心組件。

看好未來光傳輸技術集成化趨勢，泰谷已加入矽光子聯盟，透過SEMI媒合國際大廠需求，目標鎖定單價與毛利較高的客製化產品，具備爭取國際大廠訂單的潛力。

籌碼面上，外資自19日起連續兩日買超，累積數量達219張。泰谷表示，隨未來投入資本支出添購設備及驗證程序推進，相關新產品預計於明年下半年起逐步量產出貨。

法人看好，在半導體與矽光子轉型布局帶動下，泰谷致力優化產品結構並提升獲利能力，轉型成效可望隨新業務推升逐步顯現。