驊陞掛牌 開啟蜜月行情

連接器廠商驊陞科技（6272）昨（22）日以每股40元掛牌，以49元作收，上漲9元或22.5%，成交量3,000多張。驊陞表示，將持續投入技術創新，以更高效能與高可靠度產品，滿足AI應用所需多元解決方案，期望成國際AI產業鏈的關鍵夥伴。

驊陞董事長陳宏欽表示，將以「創新驅動科技、前瞻嵌入布局、智造賦能未來」為核心方向，深化客戶合作與產品組合優化，透過資本市場力量加速產業上下游整合布局。

驊陞表示，隨著AI應用深化，各終端應用面之迭代與更新需求，將推升高頻高速之電子產品發展持續增強，驊陞以解決方案供應商及規格制定者作為核心策略，透過不斷升級產品規格及提升整合設計能力，成功切入AI供應鏈。