快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

驊陞掛牌 開啟蜜月行情

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠商驊陞科技（6272）昨（22）日以每股40元掛牌，以49元作收，上漲9元或22.5%，成交量3,000多張。驊陞表示，將持續投入技術創新，以更高效能與高可靠度產品，滿足AI應用所需多元解決方案，期望成國際AI產業鏈的關鍵夥伴。

驊陞董事長陳宏欽表示，將以「創新驅動科技、前瞻嵌入布局、智造賦能未來」為核心方向，深化客戶合作與產品組合優化，透過資本市場力量加速產業上下游整合布局。

驊陞表示，隨著AI應用深化，各終端應用面之迭代與更新需求，將推升高頻高速之電子產品發展持續增強，驊陞以解決方案供應商及規格制定者作為核心策略，透過不斷升級產品規格及提升整合設計能力，成功切入AI供應鏈。

AI 科技 布局

延伸閱讀

AI 缺電潮助攻！基礎建設升級「成長型產業」三優勢長線可期

《udn 百萬會員召集令》活動進入衝刺！會員參與帶動獎項升級 百萬禮迎來最後高潮

千問App盤點2025十大AI提示詞 「股票」排榜首

驊陞掛牌上市早盤漲逾2成 HDMI新規格產品明年發酵

相關新聞

AI泡沫何時來…當Gemini超車ChatGPT 軍備競賽進尾聲！他點2科技廠壓力爆大

首席國際週二（12/16）舉行「2026年全球半導體暨AI產業投資展望」說明會，由陳慧明、程正樺、曲建仲三位全球半導體投資專家與會。

華孚接單旺 營運喊衝

鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（22）日召開線上法說會，該公司已切入日、韓車廠供應鏈，新切入的無人機業務也拿下日系大廠...

銘鈺11月 EPS 0.16元

沖壓件廠銘鈺（4545）近期股價波動劇烈，遭列注意股票，昨（22）日應主管機關要求，公告自結11月稅後純益1,253萬元...

盟立機器狗 明年第1季出貨

自動化設備廠盟立（2464）昨（22）日舉行線上法說會報喜，不僅整體半導體設備布局量能持續放大，明年相關營收占比可達六成...

驊陞掛牌 開啟蜜月行情

連接器廠商驊陞科技（6272）昨（22）日以每股40元掛牌，以49元作收，上漲9元或22.5%，成交量3,000多張。驊...

迅杰進擊 揮軍無人機

神盾集團旗下迅杰（6243）昨（22）日召開法說會，透過策略性投資台灣無人機公司璿元科技與翔探科技，進軍無人機（UAV）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。