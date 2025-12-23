華孚接單旺 營運喊衝

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
華孚總經理甘錦添。聯合報系資料照
鋁鎂合金機殼廠華孚（6235）昨（22）日召開線上法說會，該公司已切入日、韓車廠供應鏈，新切入的無人機業務也拿下日系大廠訂單，隨著海外產能持續擴大，預料2026年營運有望持續成長，展望正向。

華孚總經理甘錦添指出，華孚是少數鋁鎂合金廠當中，能做到一站式服務的供應商，在新能源車成長趨勢不變加持下，預料營運動能將逐步加溫，從既有訂單狀況來看，明年營運動能仍將不錯。

華孚日前宣布，大陸子公司華孚鞍山導入全球首台噸位最大7,000噸鎂合金半固態雙射台成型機，積極搶攻全球車用市場商機；該成型機有助於華孚跨入車身骨架及車門內板支架等大型一體化機構件，進一步將產品應用推向全新高度。

華孚前三季每股純益2.35元，較去年同期每股純益2.74元略減，衰退主因今年整體車市受關稅不確定因素干擾，所幸電動車市場仍維持成長，整體業績仍有所支撐。

華孚前11月營收60.33億元，已確定超越去年全年營收58.1億元，創歷史新高，主要成長動能來自新客戶專案與既有專案所貢獻，明年產能有望逐步到位，訂單有機會同步增長。

此外，華孚也開始切入無人機市場，不僅已獲得日系品牌大廠商用無人機訂單，且供貨合約長達十年，未來將穩定貢獻公司業績。

甘錦添指出，目前一台商用無人機大約有六個馬達，因此，華孚會提供六個以鋁鎂合金製成的馬達殼體，取得此一訂單後，對未來承接無人機馬達殼體訂單將有正面幫助，也可藉此切入無人機市場商機。

甘錦添強調，現階段無人機相關業務一切正常，也會準時量產交貨，初期發展階段時，將專心服務客戶，並且伺機擴大無人機布局，為營運添增新動能。華孚昨天股價漲1.6元、收62.2元。

