盟立機器狗 明年第1季出貨

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

自動化設備廠盟立（2464）昨（22）日舉行線上法說會報喜，不僅整體半導體設備布局量能持續放大，明年相關營收占比可達六成，當紅的AI人形機器人、機器狗應用也都奪下訂單，預計明年首季出貨。因應後續訂單需求，未來五年整體產能將再放大三至五倍。

盟立昨天應中信證券邀請，舉辦線上法說會，並特別選在盟立銅鑼科學園區廠房內舉行，藉此展示半導體天車、AI人形機器人和機器狗等應用實況。盟立董事長孫弘、執行長林世東及財務長林芳毅均出席法說會。

盟立透露，AI人形機器人、機器狗並已取得訂單，預計明年首季出貨，將是公司極重要的未來產品。半導體設備在後段封測、載板及晶圓代工前段製程皆有布局，面板級先進封裝整廠自動化專案也接獲訂單，明年首季開始出貨，將成為主要成長動能。盟立並規劃未來五年整體產能，將再放大三至五倍。

林芳毅指出，目前在手訂單60億元，其中半導體設備系統占58%。隨著先前遞延訂單陸續出貨及客戶要求交貨量提升，明年首季有機會轉虧為盈，2026年全年營收預估年增二位數百分比，半導體設備營收占比上看六成。

