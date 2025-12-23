達明機器人 （4585）拿下台船大單，昨（22）日宣布與台船深化技術交流與合作，雙方聚焦造船產業最具挑戰性的「狹窄空間焊接」場景，導入達明機器人全新輕量化TM3 AI協作機器人。台船亦已規劃自動化示範產線，導入達明機器人技術進行船舶構件生產，預計明年進入試量產階段。

達明董事長何世池表示，此次與台船合作，證明即使在最受限、最艱困的施工環境中， AI Cobot依然能實現安全、精準且具彈性的自動化作業，有效回應重工業面臨的缺工與工安挑戰。

達明表示，造船產業長期受限於船艙內部空間狹小、結構複雜與焊接風險高等問題，大型自動化設備難以進入，傳統人工焊接則高度仰賴經驗，且伴隨工安與人力壓力。

針對此痛點，達明機器人與台船鎖定TM3 AI協作機器人展開技術驗證與應用規劃，包含深入極限空間的靈活機動性及原生AI視覺。

達明機器人長期深耕焊接應用場景，旗下的AI焊接協作機器人已成功導入多項高門檻重工業場域 ，包括大型鋼構建材、機場航廈工程，及離岸風電的高精度焊接需求，展現AI Cobot在穩定度與實用性上的成熟度。

隨著應用版圖拓展至造船產業，台船亦已規劃自動化示範產線，導入達明機器人技術進行船舶構件生產，並預計於明年進入試量產階段 。此舉可望有效緩解全球焊接人才短缺問題，同時提升大型散裝輪與貨櫃輪的生產效率與作業安全。

達明與台船早有合作經驗，今年3月達明宣布與台船以及美國智慧焊接技術領導者AMET Inc.簽署合作備忘錄，三方將攜手開發更適用造船環境的機器人，推動造船產業智能化轉型，提升焊接效率與品質。

另外，台船接受國家海洋研究院委託建造100噸級與300噸級共兩艘海洋基礎資料調查船，昨天舉行安放龍骨典禮，總造價6.66億元，預計2026年第3季下水，2027年第2季交船。台船可望隨著建造工程進度推進為營運成長增新動能。

據了解，台船目前在手訂單合約金額逾2,000億元，尚待執行金額近1,400億元，造船訂單已排到2030年，整體營運將逐步改善，力拚明年轉虧為盈。