迅杰進擊 揮軍無人機

經濟日報／ 記者朱子呈鐘惠玲／台北報導
無人機示意圖。路透
無人機示意圖。路透

神盾集團旗下迅杰（6243）昨（22）日召開法說會，透過策略性投資台灣無人機公司璿元科技與翔探科技，進軍無人機（UAV）產業。公司規劃整合神盾集團內的技術與資源，進行系統整合，並推出差異化產品、建立品牌，進軍國內外市場

迅杰累計今年前11月合併營收為5.92億元，年減10.5％。迅杰認為，投資的璿元具備設計、量產、系統整合與客製化能力，產品線涵蓋多種無人機應用場景，並通過多項品質與資安相關認證，具備量產與專案執行經驗。翔探則掌握自主飛控、整機設計、地面控制站與雲端管理平台等關鍵技術，今年更與日本無人機公司Blue Innovation簽訂品牌合作案，拓展至海外市場，展現成熟的技術整合能力。

迅杰強調，無人機的應用場景日益多元，對於此次的策略投資深具信心，除可培養具備成長潛力的第二引擎，也看好璿元及翔探的未來獲利潛力，將來可成為該公司強而有力的策略夥伴。

迅杰指出，無人機產業應用範圍涵蓋國防、測繪、巡檢、救災、物流與農業等領域，市場發展前景看好，加上國際市場對非紅供應鏈需求提升，使台灣無人機產業鏈具備良好發展條件。

迅杰提到，集團旗下企業擁有多項無人機系統的關鍵技術，已開始在市場上導入應用，其中安格／欣普羅涵蓋高階視覺模組、芯鼎負責AI影像處理與運算、鈺寶則有低延遲通訊技術，神盾衛星則專注於衛星物聯網領域。未來集團將透過迅杰整合跨公司技術協作，強化無人機在感知、運算、通訊與控制等面向的整體效能，推動從基礎款到高階全系列成品，應用範圍可包含軍用及商用部分。

