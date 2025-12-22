產品成功導入中國資料中心用戶 宏觀盤中觸及漲停

宏觀微電子（6568）今年前11月業績小增，該公司22日盤中股價一度觸及漲停。

宏觀近期於法說會中指出，受惠於Optical產品成功導入中國資料中心用戶，逐步替換歐美方案，以及ASIC專案如期完成驗收，帶

動今年營收較去年同期成⾧，累計前11 月營收達10.08億元，年增5%，惟受到匯率波動影響，整體獲利較去年同期下滑，前三季累計每股稅後純益為2.37元。

宏觀表示，持續整合公司研發與生產資源，強化產品線協同效益，以提升整體技術能量。在Optical產品線方面，USB 4.0 type-C consumer AOC已進入最終開發測試階段，此產品以光信號達成高速、⾧距離資料傳輸，並支持高功率充電及多協議整合，有效改善傳統銅線在⾧距離傳輸時的訊號衰減問題。其應用涵蓋 4K/8K高解析度影片、高速外接SSD、多螢幕串接及遊戲相關裝置，預計會成為該公司拓展光通訊應用場景的重要動能。

在系統單晶片產品線方面，宏觀持續投入開發具備低功耗、高算力及高可靠度的下㇐代 AloT IC。同時，其ASIC 服務則同步穩健推進。該公司與日商合作的車用電視接收晶片已正式進入量產出貨，惟後續出貨動能必須視客戶終端需求而定。另外，其與北美新創公司合作的安防晶片專案也依進度順利進行。