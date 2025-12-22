滿手政府標案 華電網再攻漲停
華電網（6163）22日早盤跳空開高後，股價便扶搖直上，不到半個小時就亮燈鎖死，漲停價51.8元，上漲4.7元，漲幅9.98%，股價再創歷史新高。公司19日於法說會上指出，今年拿到的政府標案金額較去年數倍成長，主要是公司以強大的整合能力，成功切入大型整合專案領域，單項標案金額也因此大幅提升。展望未來，政府正推行「韌性計畫」，包含電力、消防、交通設施的數位化跟備援更新，華電網有望受惠。
華電網目前已成功導入 AI 應用，主要應用在交通、科技執法、監控安全及公托的行為分析，以AI辨識提升監管效率，而未來將會進一步導入 VLM、Image Embedding等技術，從單純的影像辨識進一步升級，具備以圖搜圖、以文搜圖的能力，提升監管能力。
而針對明年展望，公司指出明年捷運及鐵道方面將會有多項標案，金額動輒數十上百億，都是公司積極爭取的目標，公司有信心今年的標案金額不會只是曇花一現。此外，近期也有無人機廠商尋求合作，希望透過華電網的資通訊整合能力，拿下明年即將開標的無人機專案，將有機會成為公司另一大成長動能。
