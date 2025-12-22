快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

滿手政府標案 華電網再攻漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華電網（6163）22日早盤跳空開高後，股價便扶搖直上，不到半個小時就亮燈鎖死，漲停價51.8元，上漲4.7元，漲幅9.98%，股價再創歷史新高。公司19日於法說會上指出，今年拿到的政府標案金額較去年數倍成長，主要是公司以強大的整合能力，成功切入大型整合專案領域，單項標案金額也因此大幅提升。展望未來，政府正推行「韌性計畫」，包含電力、消防、交通設施的數位化跟備援更新，華電網有望受惠。

華電網目前已成功導入 AI 應用，主要應用在交通、科技執法、監控安全及公托的行為分析，以AI辨識提升監管效率，而未來將會進一步導入 VLM、Image Embedding等技術，從單純的影像辨識進一步升級，具備以圖搜圖、以文搜圖的能力，提升監管能力。

而針對明年展望，公司指出明年捷運及鐵道方面將會有多項標案，金額動輒數十上百億，都是公司積極爭取的目標，公司有信心今年的標案金額不會只是曇花一現。此外，近期也有無人機廠商尋求合作，希望透過華電網的資通訊整合能力，拿下明年即將開標的無人機專案，將有機會成為公司另一大成長動能。

華電網 無人機 AI

延伸閱讀

華電網政府標案雙位數成長 明年營運加溫

北京郵政 開通首條無人機物流

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

茶行包軍方資訊維護竟讓停權前老闆進場 顧立雄：驗收合格才是重點

相關新聞

記憶體缺貨題材續燒 力積電早盤鎖漲停40.45元

台股22日早盤走揚，題材股火力全開；晶圓代工廠力積電（6770）在記憶體供需吃緊、國際大廠搶產能消息帶動下，股價一開盤即...

志聖、群翊、迅得 營運衝高

台積電先進封裝訂單爆滿，委外封測協力夥伴也加緊協助服務客戶，帶動2026年先進封裝相關設備需求激增，志聖（2467）、群...

世芯、金像電、貿聯 迎大單

OpenAI傳正與亞馬遜談結盟，由亞馬遜注資OpenAI至少百億美元（逾新台幣3,100億元），OpenAI將採用亞馬遜...

緯穎明年獲利 挑戰新高

伺服器代工大廠緯穎（6669）受惠ASIC AI伺服器出貨持續升溫，加上切入GPU伺服器貢獻逐步提升，法人看好，緯穎具備...

熱度不減！大和資本看奇鋐集團 雙雙給「買進」

大和資本於「散熱產業」報告中指出，亞馬遜（AWS）AI ASIC晶進展優於預期。且有消息傳出，OpenAI正與其洽談合作...

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。