記憶體缺貨題材續燒 力積電早盤鎖漲停40.45元

台股22日早盤走揚，題材股火力全開；晶圓代工廠力積電（6770）在記憶體供需吃緊、國際大廠搶產能消息帶動下，股價一開盤即強勢上攻，盤中亮燈漲停鎖在40.45元，上漲3.65元、漲幅9.92%，延續多方氣勢。

市場關注的焦點在於記憶體「大缺貨、價格飆漲」所引爆的新產能競逐。繼先前傳出晟碟（SanDisk）有意尋求與力積電合作後，業界最新消息指出，美光（Micron）也正與力積電洽談合作，力積電被視為這波記憶體熱潮下最具想像空間的「即戰力」產能受惠者。

消息人士指出，國際大廠看中的關鍵在於力積電銅鑼新廠已完成廠房建設，仍有可新增至少四、五萬片產能空間，可望在最短時間內導入技術與機台「開出新產能」。據了解，該廠最大月產能可達4萬至5萬片，目前設備建置約8,000多片、裝機率約兩成，擴產彈性充裕，對急需產能的原廠吸引力大增。

合作模式方面，市場傳出至少有三種討論方向，包括「純代工」由原廠設備遷入、晶圓全數回銷；或進一步「技轉加設備遷入」，讓力積電回到記憶體產品量產角色；以及可保留一定比重自行銷售的「分銷制」版本，在記憶體報價高檔環境下，被視為獲利想像空間更大。