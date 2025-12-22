快訊

捷運系統收炸彈預告「下午1：30引爆」 台鐵繃緊神經：全面警備

「綠茶婊」入段考題涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

簡立峰專欄／AI賽道出現分歧 中國模型在矽谷找到定位

傑霖以承銷價53.1元上櫃掛牌

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
傑霖董事長梁春林。記者鐘惠玲/攝影
傑霖董事長梁春林。記者鐘惠玲/攝影

IC設計廠傑霖科技（8102）於22日以承銷價53.1元上櫃掛牌交易，早盤最高達59.1元。

傑霖董事長梁春林表示，公司以自主研發的多核心平行處理器 MAPP 平台為核心，將影像處理與AI邊緣運算整合於單一晶片架構，支援AI神經網路推論，可精準對應行車、居家安防與智慧相機市場對「低功耗＋AI即時辨識」的高需求。

除了影像AI，傑霖也同步進軍高附加價值的「通訊 AI」領域，該公司開發的高速通訊模組整合Xilinx Zynq UltraScale+FPGA與高速光纖介面，並加入高效邊緣運算加速引擎，可進行多重RF訊號融合與智慧識別，應用於無線通訊、測試設備、航空與國防情境。梁春林指出，AI正重新定義嵌入式通訊系統的架構，而該公司所開發的Zynq UltraScale+MPSoC具備多路訊號重組、波束成形與AI融合能力，使其在未來通訊演進中具備差異化優勢。

傑霖的高速通訊模組已獲國內廠商採用，並持續深化國防自主與軍民合作專案，該公司未來也規畫將複製該專案模式至亞洲及歐美軍民雙用市場。

梁春林強調，傑霖未來將聚焦「低功耗＋AI＋快速喚醒」的差異化技術方向，結合影像與通訊雙主軸，強化國際市場推廣，並期望在全球 AI 視覺與國防升級浪潮中持續擴張版圖。

AI 市場 IC設計

延伸閱讀

民調／54%國人不樂見在野封殺1.25兆國防特別條例

光電汰舊換新 經濟部推2優惠

投資人講座 回響熱烈

原來是新聞／頭過身過！1.25兆國防特別預算細項未明 如開8年空白支票

相關新聞

志聖、群翊、迅得 營運衝高

台積電先進封裝訂單爆滿，委外封測協力夥伴也加緊協助服務客戶，帶動2026年先進封裝相關設備需求激增，志聖（2467）、群...

世芯、金像電、貿聯 迎大單

OpenAI傳正與亞馬遜談結盟，由亞馬遜注資OpenAI至少百億美元（逾新台幣3,100億元），OpenAI將採用亞馬遜...

緯穎明年獲利 挑戰新高

伺服器代工大廠緯穎（6669）受惠ASIC AI伺服器出貨持續升溫，加上切入GPU伺服器貢獻逐步提升，法人看好，緯穎具備...

熱度不減！大和資本看奇鋐集團 雙雙給「買進」

大和資本於「散熱產業」報告中指出，亞馬遜（AWS）AI ASIC晶進展優於預期。且有消息傳出，OpenAI正與其洽談合作...

鴻海好威！前11月營收逾7兆 超越去年全年水準

鴻海今年前11個月營收7.23兆元，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，今年營運確定創新高。隨著人工智...

大立光11月營收月減16% 保守看本季

大立光昨（5）日公布11月合併營收53.03億元，月減16%，為五個月來低點，大立光預期，12月拉貨動能與11月差不多。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。