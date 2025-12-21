奇鋐、建準 四檔馬力夯

台股上周五（19日）受惠於電金齊揚推升加權指數重新站上月線，終場上漲227點收27,696點，收復5日線、月線；但單周下跌501點，周線終止連三紅。發行券商指出，看好奇鋐（3017）、建準（2421）等2026年展望樂觀表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

奇鋐11月營收達173.82億元，月增5.6%、年增141.6%，連續十個月改寫單月新高表現；累計今年前11月營收1,256.98億元，年增92.9%。

法人看好奇鋐第4季獲利將持續走揚，更看好2026年第1季將打破過受春節工作天數減少影響的傳統淡季魔咒，呈現出淡季不淡，甚至逆勢成長的態勢。

針對2026年全年展望，法人看好伺服器液冷需求大爆發，2026年將是營運爆發的一年，甚至是「液冷元年」的具體實現，年度營運展望相當樂觀，法人預期，營收與獲利將再創歷史新高。

建準11月營收達15.33億元，月減3.7%、年增17.6%；累計今年前11月營收168.87億元，年增27.4%。

法人指出，建準第4季在輝達GB200 / 300相關散熱出貨彌補雲端業者ASIC迭代下，整體業務受惠伺服器貢獻淡季不淡。展望2026年，在伺服器側櫃風扇牆、機房散熱離心扇等業務帶領下，預料獲利將再創歷史新高。權證發行商建議，看好奇鋐、建準可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證，但宜設好停利停損。