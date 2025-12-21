快訊

祥碩 挑價內外15%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

祥碩（5269）受惠超微市占率增加，加上自有品牌的USB 4.0晶片業務成長，以及收購Techpoint的營收納入合併報表，今年前11月營收年增64.8%。

法人預估，2026年營收雙位數成長，受惠高毛利產品組合推動，獲利提升。超微市占率有望增加，帶動祥碩高階高速傳輸IC使用量及高單價產品銷售。而新增代工客戶預計明年下半年貢獻營收。

祥碩PCIe系列產品應用包括邊緣運算、AI電腦、工業電腦、監控系統與網路儲存伺服器等；Techpoint車用產品已打入本田供應鏈，也積極爭取豐田等日本車廠訂單。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的權證。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 祥碩 權證

