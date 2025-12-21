目前為止，美元指數約在98.2~99區間徘徊，略低於長期平均、但仍維持在平衡偏強一帶，顯示美元並未出現明顯弱或強的單邊走勢，而是受到市場對聯準會未來降息時點與幅度的重新評估影響，波動性相對壓抑。

日本央行於近期政策會議中把政策利率從0.5%提升至0.75%、為近30年新高，並暗示未來可能進一步升息的意圖。

此一升息反映了日本通膨持續高於2%目標、企業與勞動市場改善等基本面的支撐，並非是過去被動追隨全球趨勢的象徵性調整，而是正式邁向貨幣政策正常化的關鍵步驟。

日圓走勢具有重要市場意義。首先，日本央行升息本身已終結過去20多年超寬鬆政策的歷史階段，即使目前利率相對其他國家仍偏低，但正常化趨勢對全球資金流向、利差交易（carry trade）都具有潛在影響；再者，日本經濟基本面變化、通膨持續性、政府債務負擔等因素，都可能使日圓的反應比以往更加複雜與劇烈。

因此，未來日圓不再只是「弱勢貨幣」，而是觀察全球利率環境與資金配置變動的重要風向標。總括而言，目前外匯格局呈現美元維持整理區、歐元穩健、人民幣政策性穩定，唯獨日圓因日本央行升息而成為市場焦點。

對未來日圓波動方向有想法的投資人，可透過相關匯率期貨進行操作。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）