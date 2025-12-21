快訊

台指期 逢低可布局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周五（19日）呈高檔震盪格局，終場指數上漲227點、收在27,696點；台指期上漲296點、至27,894點，正價差為197.65點。期貨商表示，由於台股目前仍屬電弱金強態勢，多空拉鋸收上下影線，因此短線拉回可以樂觀看待，台指期也同樣可以低接布局。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,340口至1,209口，其中外資淨空單減少4,303口至24,428口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,789口至1,161口。

其中，外資現貨賣超，期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

元富期貨認為，雖台積電尾盤被壓回平盤，但在AI族群帶領下，終場台指期以紅K棒帶上影線作收。技術面來看，目前指數站回月線，上檔賣壓仍較為沉重，在站穩月線以前，建議維持保守看待為主。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五第三周周五結算的大量區買權OI落在28,200點，賣權最大OI落在27,700點，月買權最大OI落在28,800點，月賣權最大OI落在27,000點。

整體來說，台股上周五尾盤台積電出現逾2萬張賣壓，研判與近期指數震盪幅度偏大、加上假期將近有關，部分資金趁盤中拉高先行調節，顯示多方氣氛回溫之際，市場操作仍偏向謹慎控管風險。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股仍屬電弱金強態勢，目前拉鋸收上下影線，短線拉回可以樂觀看待。

台指期

