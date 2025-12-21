聽新聞
格外農品明登創櫃板
櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，格外農品（7401）產業類別為社會企業，將於明（23）日登錄創櫃板。
格外農品公司主要從事將品質無虞，但規格不符、賣相不佳的農產品，以加工方式製成果茶醬或水果氣泡麥汁等產品銷售，另闢一條從產地通往餐桌的路徑。
格外農品提供產地品質無虞的「格外品」，創造更高的附加價值，支持友善耕作農民、提供消費者更好的選擇、推廣食農教育，與土地、農民、消費者共生共好。
格外農品以惜物善用的理念，讓格外品能再次進到市場，取代進口的食品與原料，同時減少食物浪費與降低食物里程；也以採購格外品來支持友善耕作的農友，讓他們可以無後顧之憂的持續進行友善耕作，其經營理念亦獲得許多企業之認同採購。
