橘子遊戲改版 衝業績

遊戲營運商橘子（6180）旗下多款主力遊戲在12月陸續迎來大改版，不僅衝刺第4季營運，也提前卡位農曆年遊戲商機，力拚整體業績快速回溫。

展望12月，橘子指出，為迎接年末假期，旗下多款主力遊戲《新楓之谷》、《天堂M》、《新龍之谷》及《新瑪奇》將接續釋出大型改版，盼帶動玩家活躍度。

其中《新楓之谷》、《天堂M》為主力營收產品，二大遊戲第4季都迎來全新大改版，有助激勵玩家消費力道，帶動營運表現回神。

業界人士指出，《天堂》、《楓之谷》與《新龍之谷》等遊戲IP與相關產品均為橘子的金雞母，約占公司整體營收近七成，若遊戲改版活動能吸引玩家消費，將有助橘子營運回溫。

橘子累計今年前11月營收達82.08億元，年減22%，營運表現不佳主因今年遊戲市場同質競爭壓力，但商務事業仍呈現穩定雙位數年增。