聽新聞
0:00 / 0:00
橘子遊戲改版 衝業績
遊戲營運商橘子（6180）旗下多款主力遊戲在12月陸續迎來大改版，不僅衝刺第4季營運，也提前卡位農曆年遊戲商機，力拚整體業績快速回溫。
展望12月，橘子指出，為迎接年末假期，旗下多款主力遊戲《新楓之谷》、《天堂M》、《新龍之谷》及《新瑪奇》將接續釋出大型改版，盼帶動玩家活躍度。
其中《新楓之谷》、《天堂M》為主力營收產品，二大遊戲第4季都迎來全新大改版，有助激勵玩家消費力道，帶動營運表現回神。
業界人士指出，《天堂》、《楓之谷》與《新龍之谷》等遊戲IP與相關產品均為橘子的金雞母，約占公司整體營收近七成，若遊戲改版活動能吸引玩家消費，將有助橘子營運回溫。
橘子累計今年前11月營收達82.08億元，年減22%，營運表現不佳主因今年遊戲市場同質競爭壓力，但商務事業仍呈現穩定雙位數年增。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言