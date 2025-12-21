快訊

投資人講座 回響熱烈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心2025年度與多家證券商及投信公司合作，自3月25日至12月5日期間，於全台各地共計舉辦27場次講座，全年共計吸引逾2,000名投資人踴躍參與，廣受好評。

櫃買中心每年規劃的講座內容，皆會掌握市場最新動態，除邀請專業講師解析國際經濟局勢、台股市場投資展望等主題外，今年備受關注的投資潮流「黃金」也在講座課程中。

統計今年截至12月18日止，櫃買黃金現貨交易平台累積成交金額已達78.8億元，創下2015年該平台上線以來各年度成交金額新高，反映出市場對黃金的投資需求顯著增加。今年也特別邀請臺灣銀行貴金屬部的講師，分享黃金投資觀念與市場趨勢。

因應ETF已成為投資人投資工具的標配之一，櫃買中心今年亦安排多場ETF課程，邀請多家上櫃掛牌ETF之投信公司，包括發行台灣首檔平衡型ETF平衡凱基美國TOP（00980T）的凱基投信、發行中信日本商社（00955）的中信投信。

