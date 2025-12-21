快訊

潤泰新明年推案735億

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
潤泰新明年將推出總銷580億元大案「南港之星」。圖為潤泰新董事長簡滄圳。聯合報系資料照
潤泰新（9945）董事長簡滄圳表示，明年預售市場將是個案表現，交易量應該不會比今年差，其中品牌、地段的個案可逆勢突圍，看好科技產業帶動需求，明年將推出總銷580億元大案「南港之星」，全年推案量約735億元。

潤泰新明年預計推出五個案，包括總銷580億元「南港之星」、總銷41億元台北市中正區「潤泰菁英匯」、總銷38億元「新洲美114地號」、總銷47億元「板橋環翠段案」、29億元「板橋新都段案」。

簡滄圳表示，經過幾次房市政策後，政府為了實現居住正義，打壓炒房客，而這點公司也很認同，目前市場上已經都是自住客，明年推案都會按既訂時程走，並不會因為政府打炒房政策而有影響。簡滄圳表示，觀察現階段房市，只要有品牌、地段佳、產業帶動等，銷售仍然可以穩定去化，比方說輝達總部落腳北士科，帶動區域居住需求，南港同樣也是在科技產業、生技產業進駐後，串聯整個軟體園區，加上當地新案選擇不多，有這些條件加持的區域，銷售也會比較順利。

潤泰新今年推出北士科總銷110億元北士科大案「潤泰之森」銷售達九成以上，法人認為，在輝達效應以及潤泰新品牌認同度高，預期明年推出的新洲美個案也可以吸引不少買盤，價格也有望表現不錯。

價格上，簡滄圳認為，疫情後各行各業都遇到勞工短缺、原物料上漲等問題，在一定的成本下，預期價格要大幅下跌有困難，但市場仍有信用管制等影響，所以明年價格應該會持平。

展望未來，簡滄圳表示，未來十年已儲備超過1,500億元之推案量，目前手上也有洽談不少雙北市都更案等，未來也不排除朝向雙北外的區域發展，已經有陸續洽談中，公司皆積極評估中。

簡滄圳表示，台灣都會區同樣面臨著高房價、高密度與交通壅塞的挑戰，潤泰主張透過精密的規劃與高強度的營建技術，將「軌道交通樞紐」、「全方位複合商場」、「現代智能公設」與「高質感住宅」四大核心機能，在單一建築體內進行高效的垂直整合。

