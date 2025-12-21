聽新聞
郡都攻高雄集合宅、商辦
郡都（4402）董事長唐承表示，未來推案策略將聚焦高雄市中心，除了集合住宅外，還有只租不售的商辦等，練好基本功，靜待房市景況回溫。郡都董事長唐承指出，郡都從2011年業績僅1億元，到經過14年耕耘年推案總銷上達200億元，核心策略就是在蛋黃區推指標案。
唐承表示，未來推案著重在市心發展，除耗資10億元在高雄農16特區凹子底森林公園首排，興建只租不售商辦，預計明年底可完工。
另位於瑞豐夜市首排，已購入404坪商四用地，預計明年第3季動工超高大樓，單案總銷目前粗估約53億元，後續另有位於農16特區佔地約1,500坪，社區近千戶造鎮，該案總銷粗估落在350億元，但目前尚無推案時程表。
