快訊

合晶營收挑戰百億

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體矽晶圓合晶（6182）營運突圍，今年營收有望接近百億元，擺脫連續二年衰退走勢，隨著兩岸新廠產能開出挹注，2026年營收有望挑戰重回百億元大關之上。

合晶今年前11月合併營收90.12億元，年增11.9％；前三季每股淨損0.05元。在半導體矽晶圓市況尚未全面復甦下，合晶累計營收仍繳出年增長成績單，主要受惠12吋矽晶圓出貨增加。

合晶配合客戶需求，正在兩岸擴產，投入彰化二林新廠與鄭州廠二期產能擴充計畫，其中，鄭州廠主要供應當地客戶，二林新廠則鎖定國際客戶。合晶規劃，這兩座新廠產能最快明年下半起小量開出。

合晶鄭州廠一期目前12吋矽晶圓月產能約4萬片，處於滿載狀態，二期可新增月產能約5萬片，初期視市場需求與客戶端認證進度，可能先開出1萬至3萬片產能。

龍潭廠方面，既有12吋矽晶圓月產能為3.5萬片，同樣滿載運轉，接下來二林新廠初步可能先開出1萬至3萬片月產能。

