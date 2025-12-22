快訊

志聖、群翊、迅得 營運衝高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電先進封裝訂單爆滿，委外封測協力夥伴也加緊協助服務客戶，帶動2026年先進封裝相關設備需求激增，志聖（2467）、群翊、迅得等設備廠受惠大，明年成長動能強勁，營運將同步挑戰新高。

志聖近年轉型跨入半導體設備，搭上先進封裝需求成長熱潮。法人指出，志聖隨半導體客戶群成長，2025年營收有望創高，2026年業績持續看增，帶領G2C+聯盟夥伴跟隨客戶群一起成長。

群翊則預告，12月營運續拚成長，目前訂單能見度直達2026年下半年，力求2026年業績續揚。董事長陳安順日前表示，看好先進封裝及高階PCB製程升級需求急速增加，群翊已布局多款AI相關製程設備，預期2026年至2027年營運將持續成長。

迅得攜手家登集團耕耘先進製程廠區應用有成，董事長王年清表示，看好本季營運優於第3季，並持續看好2026年半導體成長力道。

董事長 半導體 志聖

相關新聞

Google、亞馬遜等專案到手 欣銓 AI 測試訂單爆發

Google、亞馬遜等雲端巨頭全力衝刺ASIC自研AI晶片，釋出龐大委外測試訂單，測試廠欣銓（3264）成為大贏家，已有...

合晶營收挑戰百億

半導體矽晶圓廠合晶（6182）營運突圍，今年營收有望接近百億元，擺脫連續二年衰退走勢，隨著兩岸新廠產能開出挹注，2026...

志聖、群翊、迅得 營運衝高

台積電先進封裝訂單爆滿，委外封測協力夥伴也加緊協助服務客戶，帶動2026年先進封裝相關設備需求激增，志聖（2467）、群...

一周盤前股市解析／軍工、金融、重電 可留意

台股上周五（19日）受到美股走強帶動，投資人信心回籠，指數開高217點後，震盪向上至最高點27,869點、漲401點，隨...

PCB、記憶體族群 有續航力

上周美國迎來政府停擺後重要的就業與通膨數據。首先就業數據，美國11月非農就業增加6.4萬人，8-9月共下修3.3萬人，1...

榮剛航太用材需求熱

特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術持續優化，該公司表示，近期受惠航太產業需求熱度不減，高毛利航太用材接單保持強勁，對明年營...

