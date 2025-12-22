快訊

PCB、記憶體族群 有續航力

經濟日報／ 黃詣庭
PCB示意圖。路透
上周美國迎來政府停擺後重要的就業與通膨數據。首先就業數據，美國11月非農就業增加6.4萬人，8-9月共下修3.3萬人，10月非農就業減少10.5萬人。11月平均時薪年增率由3.7%下滑至3.5%，月增率由0.4%降至0.1%，整體就業數據與薪資表現均低於預期。

就業結構中，民間部門增加6.9萬人，政府部門減少0.5萬人；以重要產業來看，礦業／林業減少0.4萬人、營建業增加2.8萬人、製造業減少0.5萬人、貿易／交通／公用事業減少1.2萬人、資訊業減少0.4萬人、金融業減少2萬人、專業及商業服務業增加1.2萬人、教育及醫療服務業增加6.5萬人、休閒娛樂業減少1.2萬人、其他服務業增加0.3萬人。

其次是通膨表現，美國11月CPI年增率2.7%，低於市場預估3.1%，也低於前值（9月）的3%；剔除波動較大的食品和能源後，美國11月核心消費者物價指數CPI年增率2.6%，低於市場預期與前值的3%。11月通膨數據大幅降溫，而核心CPI更是2021年初以來最低水準，主要受到住房服務價格持續降溫，11月supercore CPI年增率由前期3.176%大幅度下降至2.703%。

雖然這次為政府結束關門後的首份通膨報告，資料收集期涵蓋關門時期，因此資料完整度有所受限，加上零售商為因應年底購物季而提前推出折扣，可能壓低商品價格，研究部認為聯準會仍會維持審慎立場，觀察更多通膨數據以確認通膨是否正在降溫。

在重點財報部分，美光2026財年第1季財報，營收136.4億美元，年增率56.7%，毛利率56.8%，營益率47%，EPS為4.78元，下季度預測營收187億美元，年增率68%，毛利率68%，營益率60.6%，EPS為8.42元，均大幅度優於預期。美光釋出目前記憶體晶片在2026年持續供應吃緊，也將2026財年資本支出由180億美元提高到200億美元，美光財報給AI產業注入強心針。

台股部分，本周將進入耶誕假期，距離年底封關僅剩十個交易日，展望台股12月走勢，過去五年和十年台股12月上漲機率達八成，平均漲幅分別為2.65%和1.72%，若以11月底收在27,626點來看，月底指數封關仍有高點可期。近期台股再創下28,568點新高後拉回，指數再度回測月線27,540點之下，技術指標MACD負軸收斂，月線之下可做為短線切入位置。

選股方向，AI生成應用崛起，帶動主要CSP雲端大廠進行AI伺服器軍備競賽，台積電（2330）、廣達、緯創、緯穎、台達電、川湖、勤誠、鴻海將受惠；PCB上游應用於AI Server、Switch交換器板的高階材料如HVLP銅箔、載板材料T-Glass、硬板材料Low-DK等高階材料供貨仍緊，定穎投控、金居、台燿、金像電、華通可留意。

記憶體上行趨勢明確，南亞科、華邦電、群聯後市看好；主動式ETF選股方向，包括AES-KY、鴻勁、欣興、京元電、精測、貿聯-KY、台燿、光聖等可以留意。

（作者是第一金投顧董事長）

第3季全球DRAM市場報告...SK海力士蟬聯龍頭 南亞科市占提高

美光台南廠20日下午發生火警 公司回應：安全無虞

法人：指數站季線市場不悲觀 未來仍看AI相關題材帶動台股

CPI降溫點火反彈 費半漲2.9% 台股有望開啟新行情

Google、亞馬遜等專案到手 欣銓 AI 測試訂單爆發

Google、亞馬遜等雲端巨頭全力衝刺ASIC自研AI晶片，釋出龐大委外測試訂單，測試廠欣銓（3264）成為大贏家，已有...

合晶營收挑戰百億

半導體矽晶圓廠合晶（6182）營運突圍，今年營收有望接近百億元，擺脫連續二年衰退走勢，隨著兩岸新廠產能開出挹注，2026...

志聖、群翊、迅得 營運衝高

台積電先進封裝訂單爆滿，委外封測協力夥伴也加緊協助服務客戶，帶動2026年先進封裝相關設備需求激增，志聖（2467）、群...

一周盤前股市解析／軍工、金融、重電 可留意

台股上周五（19日）受到美股走強帶動，投資人信心回籠，指數開高217點後，震盪向上至最高點27,869點、漲401點，隨...

上周美國迎來政府停擺後重要的就業與通膨數據。首先就業數據，美國11月非農就業增加6.4萬人，8-9月共下修3.3萬人，1...

榮剛航太用材需求熱

特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術持續優化，該公司表示，近期受惠航太產業需求熱度不減，高毛利航太用材接單保持強勁，對明年營...

