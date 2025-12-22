世芯、金像電、貿聯 迎大單

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

OpenAI傳正與亞馬遜談結盟，由亞馬遜注資OpenAI至少百億美元（逾新台幣3,100億元），OpenAI將採用亞馬遜自研AI晶片Trainium，是繼Meta採購Google張量處理器（TPU）後，第二起雲端服務供應商（CSP）自研ASIC晶片外售案例。

法人看好，隨著Google、Meta自研ASIC晶片出貨量放大，世芯-KY（3661）、緯穎、金像電、貿聯-KY等供應鏈有望獲得追加訂單。

法人分析，一旦OpenAI開始採用亞馬遜Trainium晶片，將催動明年Trainium需求大爆發，世芯將是大贏家。世芯今年受產品換代過渡期影響，營收面臨大幅衰退，隨著該公司已取得亞馬遜下一代自研AI晶片訂單，將搭上OpenAI與亞馬遜結盟大商機。

緯穎也將受惠亞馬遜Trainium 3晶片量產熱潮，伴隨Trainium 3單價較前一代提升，水冷版本滲透率提高將推動單櫃產值上升，加上OpenAI採用帶動出貨量加速成長，價量俱揚下，有助催動緯穎新一波成長。

伺服器板龍頭金像電是亞馬遜重要供應商，今年營收有望突破400億元大關，隨著後續Trainium 3放量，法人估金像電來自亞馬遜營收占比持續攀升，帶動毛利率持續成長。金像電日前於法說會透露，目前產能仍供不應求，將積極擴產，滿足客戶需求。

連接器廠貿聯-KY、良維也將沾光，其中，亞馬遜是貿聯主要客戶Credo最大客戶，營收占比六成，主要供應其內部高速傳輸線束，隨Trainium 3性能較前一代提升，對資料傳輸速度需求同步升級，助益貿聯成長。

