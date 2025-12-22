快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

緯穎明年獲利 挑戰新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

伺服器代工大廠緯穎（6669）受惠ASIC AI伺服器出貨持續升溫，加上切入GPU伺服器貢獻逐步提升，法人看好，緯穎具備台灣、馬來西亞、墨西哥與美國等多元化生產基地，可有效回應客戶需求，有助接單，預期2026年營收、獲利將持續成長，挑戰同步再創新高。

緯穎董事長洪麗寗先前表示，對2026年營運相當樂觀，產業現況火熱，客戶持續加碼。緯穎營運目標之一是做出能影響世界的產品，因此必須具備相應能力，AI訂單延續至明年，甚至後年也不錯，今年以ASIC伺服器成長較大，明年逐步看到GPU伺服器的貢獻，「請拭目以待。」

法人分析，緯穎今年營收成長，主要受惠一般型伺服器與ASIC AI伺服器大幅成長。一般型伺服器方面，得力於客戶需求回溫，以及上半年在關稅不確定性下提前拉貨效應；另一方面，緯穎近年切入的GPU伺服器貢獻也穩步提升。

緯穎11月營收968.9億元，創單月新高，月增6.15%，年增158.6%；前11月營收8,464億元，年增166.3%。

法人指出，緯穎雲端服務供應商（CSP）大客戶專案持續放量，伴隨今年12月美國新廠產能開出，有助該公司12月營收保持11月高峰水準。

展望後市，法人表示，ASIC伺服器方面，緯穎目前為美國CSP廠提供產品，今年相關業務穩定成長，預期客戶下世代產品將於2026年下旬推出，將成為緯穎成長的新動能。

GPU伺服器方面，隨著緯穎拿下指標客戶訂單，後續出貨將穩步放大，預期2026年成長動能可望延續。整體來看，在ASIC AI伺服器持續成長、GPU伺服器貢獻逐步提升帶動下，助益緯穎2026年營收、獲利續揚。

伺服器 緯穎 營收

延伸閱讀

法人：指數站季線市場不悲觀 未來仍看AI相關題材帶動台股

熱度不減！大和資本看奇鋐集團 雙雙給「買進」

主動式ETF重倉股 台積、台達電等獲逾八檔商品同步買進

緯穎、鴻海 押逾四個月

相關新聞

Google、亞馬遜等專案到手 欣銓 AI 測試訂單爆發

Google、亞馬遜等雲端巨頭全力衝刺ASIC自研AI晶片，釋出龐大委外測試訂單，測試廠欣銓（3264）成為大贏家，已有...

合晶營收挑戰百億

半導體矽晶圓廠合晶（6182）營運突圍，今年營收有望接近百億元，擺脫連續二年衰退走勢，隨著兩岸新廠產能開出挹注，2026...

志聖、群翊、迅得 營運衝高

台積電先進封裝訂單爆滿，委外封測協力夥伴也加緊協助服務客戶，帶動2026年先進封裝相關設備需求激增，志聖（2467）、群...

一周盤前股市解析／軍工、金融、重電 可留意

台股上周五（19日）受到美股走強帶動，投資人信心回籠，指數開高217點後，震盪向上至最高點27,869點、漲401點，隨...

PCB、記憶體族群 有續航力

上周美國迎來政府停擺後重要的就業與通膨數據。首先就業數據，美國11月非農就業增加6.4萬人，8-9月共下修3.3萬人，1...

榮剛航太用材需求熱

特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術持續優化，該公司表示，近期受惠航太產業需求熱度不減，高毛利航太用材接單保持強勁，對明年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。