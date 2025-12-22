緯穎明年獲利 挑戰新高

伺服器代工大廠緯穎（6669）受惠ASIC AI伺服器出貨持續升溫，加上切入GPU伺服器貢獻逐步提升，法人看好，緯穎具備台灣、馬來西亞、墨西哥與美國等多元化生產基地，可有效回應客戶需求，有助接單，預期2026年營收、獲利將持續成長，挑戰同步再創新高。

緯穎董事長洪麗寗先前表示，對2026年營運相當樂觀，產業現況火熱，客戶持續加碼。緯穎營運目標之一是做出能影響世界的產品，因此必須具備相應能力，AI訂單延續至明年，甚至後年也不錯，今年以ASIC伺服器成長較大，明年逐步看到GPU伺服器的貢獻，「請拭目以待。」

法人分析，緯穎今年營收成長，主要受惠一般型伺服器與ASIC AI伺服器大幅成長。一般型伺服器方面，得力於客戶需求回溫，以及上半年在關稅不確定性下提前拉貨效應；另一方面，緯穎近年切入的GPU伺服器貢獻也穩步提升。

緯穎11月營收968.9億元，創單月新高，月增6.15%，年增158.6%；前11月營收8,464億元，年增166.3%。

法人指出，緯穎雲端服務供應商（CSP）大客戶專案持續放量，伴隨今年12月美國新廠產能開出，有助該公司12月營收保持11月高峰水準。

展望後市，法人表示，ASIC伺服器方面，緯穎目前為美國CSP廠提供產品，今年相關業務穩定成長，預期客戶下世代產品將於2026年下旬推出，將成為緯穎成長的新動能。

GPU伺服器方面，隨著緯穎拿下指標客戶訂單，後續出貨將穩步放大，預期2026年成長動能可望延續。整體來看，在ASIC AI伺服器持續成長、GPU伺服器貢獻逐步提升帶動下，助益緯穎2026年營收、獲利續揚。