就市論勢／先進封測 伺機布局

盤勢分析

主計總處公布最新經濟展望報告，第3季GDP年增率大幅上修至8.21%，2025年GDP年增率估值則由4.45%大幅上修至7.37%；2026年成長雖因高基期而趨緩，主計總處仍將GDP年增率估值上修至3.54%，高於中經院2.55%及台經院2.60%的估值。

今年前三季GDP較去年同期成長7.18%，主因關稅變數引發的提前出貨效應、AI需求強勁，促進出口達雙位數成長，淨出口對GDP成長貢獻達66%。市場持續看好AI出口動能，須留意美國半導體關稅及台美貿易協議結果等變數。

投資建議

隨著晶圓代工大廠先進製程進入大規模投資階段，其成長動能預計自2027年起將再度加速。在此擴產浪潮中，最大受惠者將是台灣封測廠商，相關台股將迎來獲利上修循環，充分把握AI基礎建設帶來的大商機。