信音多路並進 推升獲利

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠信音（6126）表示，已切入新能源、電動車、高階工業設備及人形機器人等市場，預期2028年能源與車電產品營收占比將超過40%，並帶動獲利跟著提升。

信音前三季產品營收比重為：筆電56%、消費性電子23%、車用電子10%、新能源10%、其他1%。

信音指出，AI伺服器、工業設備及自動駕駛均朝向高頻高速連接器發展，推升市場快速上升。另外，電動車與儲能系統需求暢旺，帶動高功率、高電壓連接器需求同步提升，並從800V延伸到1000V至1500V，都將成為該公司未來聚焦的技術核心。

至於人形機器人，信音表示，歐美應用極具複雜度，一台機器人往往需要四、五百顆連接器，需求量遠高於一般裝置，是未來的成長機會之一。無人機等長期耕耘領域，也將推升新的需求。

車用市場方面，信音原先主要深耕車內防水型連接器、充電與影音模組，客戶橫跨歐洲主要車廠，包括BMW、賓士、保時捷與Skoda等。信音強調，這些產品屬車廠系統內的重要供應鏈，需求穩定。另外，全球電動車市場持續增長，帶動車用高速連接器全面升級，加上自動駕駛提高車身影像、雷達、感測器的速度要求，高速連接器將化成該公司未來布局重點。

連接器 市場 電動車

