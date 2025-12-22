信音多路並進 推升獲利
連接器廠信音（6126）表示，已切入新能源、電動車、高階工業設備及人形機器人等市場，預期2028年能源與車電產品營收占比將超過40%，並帶動獲利跟著提升。
信音前三季產品營收比重為：筆電56%、消費性電子23%、車用電子10%、新能源10%、其他1%。
信音指出，AI伺服器、工業設備及自動駕駛均朝向高頻高速連接器發展，推升市場快速上升。另外，電動車與儲能系統需求暢旺，帶動高功率、高電壓連接器需求同步提升，並從800V延伸到1000V至1500V，都將成為該公司未來聚焦的技術核心。
至於人形機器人，信音表示，歐美應用極具複雜度，一台機器人往往需要四、五百顆連接器，需求量遠高於一般裝置，是未來的成長機會之一。無人機等長期耕耘領域，也將推升新的需求。
車用市場方面，信音原先主要深耕車內防水型連接器、充電與影音模組，客戶橫跨歐洲主要車廠，包括BMW、賓士、保時捷與Skoda等。信音強調，這些產品屬車廠系統內的重要供應鏈，需求穩定。另外，全球電動車市場持續增長，帶動車用高速連接器全面升級，加上自動駕駛提高車身影像、雷達、感測器的速度要求，高速連接器將化成該公司未來布局重點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言