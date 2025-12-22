快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

雍智三大產品線 帶勁

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面廠雍智（6683）積極搶攻AI晶片測試商機，法人看好，隨AI晶片朝高頻、高速、多腳數發展趨勢確立，使得測試流程日益複雜、規格持續升級，測試介面需求同步放大，雍智三大產品線明年可望同步成長，訂單能見度直達2026年上半年。

雍智深耕AI晶片領域，布局涵蓋AI ASIC、GPU 及交換器等應用，並與台系ASIC業者維持緊密合作關係。

隨終端客戶TPU方案逐步獲得市場關注，相關測試需求有望自明年起陸續浮現。

業界分析，AI客製化晶片導入量產前，工程驗證與測試環節日益關鍵，雍智等測試介面廠在整體供應鏈的角色更加重要。

雍智三大產品線為IC測試板（Load Board）、老化測試板（Burn-in Board）及探針卡（Probe Card），今年三大產品線呈現平均成長態勢。

展望明年，法人看好該公司隨晶片規格朝高速傳輸、高頻運作及多腳數設計演進，將推升探針卡層數增加與IC測試板單價上調，帶動產品結構朝量價齊揚發展，有助提升整體營收與毛利。

雍智今年11月營收1.95億元，雖月減0.41%，仍是同期次高，年增17.9%；前11月營收19.5億元，年增25.4%，改寫同期新猷。

法人看好，雍智明年受惠前段測試探針卡產品放量，帶動經濟規模效應，推升毛利，伴隨IC測試板、老化測試板出貨同步增長，獲利也將優於今年。

雍智上周五（19日）股價漲9元、收415.5元。

晶片 AI 營收

延伸閱讀

熱度不減！大和資本看奇鋐集團 雙雙給「買進」

精測公布11月獲利 法人看好今、明、後年獲利成長動能

甲骨文被誤會？ 法人仍看好明年AI業務展望

騰訊繞道日本 取得Nvidia最先進Blackwell晶片算力

相關新聞

Google、亞馬遜等專案到手 欣銓 AI 測試訂單爆發

Google、亞馬遜等雲端巨頭全力衝刺ASIC自研AI晶片，釋出龐大委外測試訂單，測試廠欣銓（3264）成為大贏家，已有...

合晶營收挑戰百億

半導體矽晶圓廠合晶（6182）營運突圍，今年營收有望接近百億元，擺脫連續二年衰退走勢，隨著兩岸新廠產能開出挹注，2026...

志聖、群翊、迅得 營運衝高

台積電先進封裝訂單爆滿，委外封測協力夥伴也加緊協助服務客戶，帶動2026年先進封裝相關設備需求激增，志聖（2467）、群...

一周盤前股市解析／軍工、金融、重電 可留意

台股上周五（19日）受到美股走強帶動，投資人信心回籠，指數開高217點後，震盪向上至最高點27,869點、漲401點，隨...

PCB、記憶體族群 有續航力

上周美國迎來政府停擺後重要的就業與通膨數據。首先就業數據，美國11月非農就業增加6.4萬人，8-9月共下修3.3萬人，1...

榮剛航太用材需求熱

特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術持續優化，該公司表示，近期受惠航太產業需求熱度不減，高毛利航太用材接單保持強勁，對明年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。